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Ehliyet sınavları ERTELENDİ mi? Motorlu taşıt e-sınavları ne zaman, hangi tarihte? Deprem sonrası MEB'den 'sınav tarihi' açıklaması

10.02.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet sınavlarına hazırlanan kişiler, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Birçok sınavın iptal edilmesi nedeniyle Motorlu taşıt e-sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'e-Sınav tarihleri' açıklaması geldi. Peki, ehliyet sınavları ertelendi mi? Ehliyet sınavları ne zaman? İşte, motorlu taşıt e-sınavları ile ilgili detaylar...

Ehliyet sınavları ERTELENDİ mi? Motorlu taşıt e-sınavları ne zaman, hangi tarihte? Deprem sonrası MEB'den 'sınav tarihi' açıklaması

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav tarihi merak konusu oldu. 81 ilde e-sınav salonlarında gerçekleştirilen ehliyet yazılı sınavlarında son durum Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası internette araştırılıyor. MTSK e-Sınav oturumları ileri bir tarihte yapılacak. İşte ayrıntılar...

EHLİYET SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Ehliyet sınavı, yani Motorlu taşıtlar sürücü kursu e-Sınav oturumları ileri bir tarihe ertelendi.

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'den yapılan 'e-sınav' açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

7-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları Türkiye genelinde ileri bir tarihe, 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) 'Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulamaları' Türkiye genelinde ileri bir tarihe ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri bir tarihe ertelendi."

Yeni sınav tarihi konusunda henüz bir açıklamada bulunulmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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