Ehliyet ve kimlik birleştirme nasıl yapılır? Yeni kimlik kartı ve ehliyeti birleştirmek için randevu nasıl alınır, ücreti ne kadar?

1 Ocak 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı yürürlüğe girdi. Bakanlık tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen bir başka yenilik de ehliyetin kimlik kartına entegre edilmesiyle ilgili. Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte nüfus cüzdanı ve ehliyet tek kartta toplanabiliyor.

Nüfus cüzdanını ve ehliyeti tek kartta birleştirmek isteyenler öncelikle ehliyet ve kimlik birleştirme randevusu almalıdır. Bu işlem için vatandaşların İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekiyor. Böylece vatandaşlar ehliyetlerini, kimlik kartına entegre ederek tek kart taşıma rahatlığını elde edebilir. Kimlik kartını yeniletmiş ancak ehliyeti eski olan vatandaşlar, kimlik ve ehliyeti birleştirme işlemi için 15 TL'lik harç bedelini ödemesi gerekir. Başvuru sırasında bu harcın ödendiğini gösteren makbuz yanında olmalıdır.

Ehliyet ve kimlik birleştirme nasıl yapılır?

Ehliyeti kimliğe aktarma işlemi için de kimlik kartı ve ehliyet başvurusunda olduğu gibi belirli süreçler mevcut. Ehliyeti kimliğe işletmek için 4 adet biyometrik fotoğraf ve sağlık raporu isteniyor. Ayrıca ehliyet ve kimlik birleştirme ücreti olan 15 TL'nin ödendiğini gösteren makbuz götürmeleri gerekiyor.

Yeni kimlik kartına ve ehliyete sahip olan vatandaşların birleştirme işlemi için her iki kartın da bulunması gerekiyor. Kimlik kartına ehliyetin eklenebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır:

Ehliyet ve kimliğin birleştirilebilmesi için başvuru sırasında her iki belgenin de yenilenmiş olması şartı aranır.

Yeni kimlik kartı olanların ehliyetleri eski ise bu işlem yapılamaz.

Ehliyet ve kimlik belgeleri henüz değiştirilmemiş ise yenisi ile değiştirilmesi gerekir.

Ehliyeti kimliğe yükleme işlemini yapabilmek için öncelikle randevu alınması gerekir.

Ehliyetin kimlik kartı yenileme hangi adımlardan oluşur?

Ehliyetin kimlik kartına entegre edilebilmesi için bazı adımları takip etmek gereklidir:

Randevu almanız gerekir

Ehliyet ve kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken ilk adım randevu almaktır. Vatandaşların, ehliyet ve kimlik birleştirme randevusu alabilmeleri için "Alo 199" numaralı çağrı merkezine ulaşmaları gerekiyor. Ayrıca internet üzerinden randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Randevunuza gitmediğiniz zaman sistem yeniden randevu almanızı 1 ay süre ile engelliyor. Bu nedenle randevunuza gitmeyecekseniz, randevudan en az yarım saat önce iptal işlemi gerçekleştirmelisiniz.

Değişim bedelini ödemeniz gerekir.

Randevunuzu aldıktan sonra sizden istenen değişim belgelerinden biri de değerli kâğıt bedelinin ödendiğine dair evraktır. Başvurunuz öncesi gerekli ücreti Vergi Dairesi müdürlüklerine, ivd.gib.gov.tr web sitesi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırabilirsiniz.

Yeni kimlik ve ehliyet için gerekli belgeleri hazırlamalısınız.

Yeni kimlik ve ehliyet için gerekli belgeler nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ya da evlilik cüzdanıdır. Aynı zamanda son 6 ay içinde çekilmiş bir tane biyometrik fotoğraf ve değişim ücretini ödediğinizi gösteren dekont ile başvurunuzu yapabilirsiniz.

Yeni kimlik kartı ve yeni ehliyet başvurudan ne süre sonra adrese ulaşır?

Randevunuzu aldıktan ve gerekli belgeleri hazırladıktan sonra randevu tarihinizde İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek başvuru işlemini yapabilirsiniz. Yeni kimliğiniz ve ehliyetiniz 5 ila 7 gün içinde adresinize gönderiliyor. Yeni kimlik kartların kullanım süresi ise 10 yılla sınırlandırılmıştır. Bu sürenin ne zaman dolacağı da kimliğinizin üzerinde belirtilir. Geçerlilik süresi dolduktan sonra kart sahibi tekrar başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekir.



