HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Kimlik yenileme ücreti ödeme nasıl yapılır? Kimlik yenileme ücreti nereye yatırılır, online ödenir mi??

Kimlik yenileme ücreti ödeme nasıl yapılır? Kimlik yenileme ücreti nereye yatırılır, online ödenir mi??

10.10.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimlik ya da diğer adıyla nüfus kağıdı yenilemeleri için devlet tarafından belirlenen süre azalıyor. Vatandaşlar eski iki renkli kimlikleri yerine yenilenen çipli kimlikleri kullanmaya başlıyor. Kimlik değişimi yapabilmek için bazı şartları yerine getirme zorunluluğu bulunuyor. Devlet yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre ise tüm Türk vatandaşlarının kimlik yenileme işlemlerini 2023 yılına kadar yapmış olmaları gerekiyor. Kimlik yenileme ücreti nereye ve nasıl yapılır?

Kimlik yenileme ücreti ödeme nasıl yapılır? Kimlik yenileme ücreti nereye yatırılır, online ödenir mi??

İçindekiler

  • Kimlik değiştirme ücreti ne kadardır?
  • Kimlik yenileme ücreti ödeme nasıl yapılır?
  • Kimlik yenileme ücreti nereye yatırılır?
  • Kayıp kimlik yenileme ücreti ne kadardır?
  • Kimlik yenileme ücreti online ödeme ile yapılabilir mi?
  • Kimlik yenileme ücreti hangi bankalara yatırılır?

Hem yurt dışında hem de yurt içinde kullanılacak olan yenip içinde çip olan kimlik kartları son birkaç yıldır kullanılıyor. Eski tip iki renkli kimlik kartlarını kullanan Türk vatandaşlarının da 2023 yılına kadar yeni çipli kimlik kartlarına geçmeleri gerekiyor. Gerekli evrakların tamamlanmasının ardından nüfus müdürlüklerinden randevu alarak kimlik değiştirme işlemi kısa süre içinde yapılabiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yenilemesi için yapılacak ilk işlem nüfus müdürlüğünden randevu almak oluyor. Kimlik değişimi yapmak isteyen kişinin oturduğu adresteki en yakın ilçe nüfus müdürlüğüne bizzat gitmesi gerekmiyor. randevu.nvi.gov.tr web sayfasından başvuru yapılabiliyor. Evrak olarak da son altı ay içinde çekilmiş olan bir adet biyometrik fotoğraf, kullanılan kimlik belgesi ve kimlik yenileme ücretinin yatırıldığına dair belge yeterli oluyor.

Eğer randevu alındığı halde gidilemeyecekse alınan randevunun takip edilerek en az yarım saat kala randevu iptalinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. On beş yaşını doldurmuş olan Türk vatandaşları ise Türkiye Cumhuriyet Kimlik Kartı başvurusu sırasında parmak izi işlemlerine tabi tutuluyor. Kimlik kartı yenileme ücretinin başvuru işleminden önce vergi dairesi müdürlükleri ya da anlaşmalı diğer yerlere yatırılmış olması da gerekiyor.

Kimlik değiştirme ücreti ne kadardır?

İnternet üzerinden yapılan başvurudan önce ödenmesi gereken kimlik değişim ücreti kimlik belgesinin alınma sebebine göre değişiklik gösterebiliyor. Örnek olarak doğum sebebi ile yeni doğan bebeklere verilecek olan kimlik kartları, yeni çipli kimlik kartlarını kullanmak üzere yapılan başvurular için yatırılması gereken rakam 37,50 TL oluyor. Ancak kimlik kartı kaybedildiği için yeni kimlik başvurusunda bulunuluyorsa bu rakam değişiklik gösteriyor.

Yeni kimlik fotoğrafı nasıl olmalı? Yeni kimlik fotoğraf boyutu nedir?Yeni kimlik fotoğrafı nasıl olmalı? Yeni kimlik fotoğraf boyutu nedir?

Kimlik yenileme ücreti ödeme nasıl yapılır?

Kimlik kartı değiştirme işlemi için internet üzerinden alınan randevuya gitmeden önce kimlik yenileme ücretinin yatırılmış olması gerekiyor. Yatırılmamışsa işlem yapılmıyor ve yeni kimlik verilemiyor. Ödemeler internet üzerinden sanal pos aracılığı ile ya da belirtilen anlaşmalı yerlere giderek elden yapılabiliyor.

Kimlik yenileme ücreti nereye yatırılır?

Nüfus cüzdanı yenileme ücretinin yatırılacağı yerler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden randevu alındığı sırada açılan ekranlarda görülebilir. Bu listeye göre ödeme şu yerlerden yapılabilir:

  • Vergi dairesi müdürlükleri.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi. (www.gib.gov.tr)
  • PTT'nin tüm şubeleri.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesindeki sanal pos uygulaması. (www.ivd.gib.gov.tr)
  • Anlaşmalı bankalar, vezneleri ve ATM'leri. (Kimlik değişimi ücretinin yatırılabileceği anlaşmalı bankalar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde listelenmiştir.)
Yeni kimlik kaç günde gelir? Yeni kimlik kartı teslim süresi nedir?Yeni kimlik kaç günde gelir? Yeni kimlik kartı teslim süresi nedir?

Kayıp kimlik yenileme ücreti ne kadardır?

Eğer kimlik yenileme işleminin gerekçesi kayıp kimlik kartı ise Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Kayıp Bedeli'nin ödenmesi gerekmektedir. Bu rakam 75 TL olarak belirlenmiştir.

Kimlik yenileme ücreti online ödeme ile yapılabilir mi?

Kimlik kartı değiştirme veya yenileme bedeni online sanal pos hizmeti kullanılarak ya da kredi kartı ile yapılabilir.

Kimlik yenileme ücreti hangi bankalara yatırılır?

Nüfus cüzdanı yenileme bedeli anlaşmalı olan şu bankalara yapılabilir:

Akbank, Albaraka Türk, Alternatifbank, Denizbank, QNB Finansbank, HSBC, ING Bank, Kuveyttürk, Odea, Şekerbank, Ziraat Bankası, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Garanti, İş Bankası, Vakıf Katılım, Yapı ve Kredi, Ziraat Katılım, Türkiye Emlak Katılım Bankası.

Yeni kimlik PTT takibi nasıl yapılır? PTT kargo kimlik takibi sorgulama işlemiYeni kimlik PTT takibi nasıl yapılır? PTT kargo kimlik takibi sorgulama işlemi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika haberi: Vali Yerlikaya doğal gaz dedi Ekrem İmamoğlu ve İGDAŞ onu yalanladı! Kadıköy'deki patlamanın nedeni ne?Son dakika haberi: Vali Yerlikaya doğal gaz dedi Ekrem İmamoğlu ve İGDAŞ onu yalanladı! Kadıköy'deki patlamanın nedeni ne?
Suça karışan yandı! 1 gün de olsa hapis geliyor…Suça karışan yandı! 1 gün de olsa hapis geliyor…
Anahtar Kelimeler:
kimlik kimlik başvuru kimlik belgesi kimlik değişimi için gerekli belgeler kimlik yenileme kimlik yenileme başvuru nüfus cüzdanı değiştirme ücreti kimlik başvurusu kimlik değişimi randevu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Canlı yayında küplere bindi! Sunucuyu azarladı

Canlı yayında küplere bindi! Sunucuyu azarladı

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

Kader Yıldız’ın ölüm anı tüm Türkiye’ye dehşete düşürmüştü!

Kader Yıldız’ın ölüm anı tüm Türkiye’ye dehşete düşürmüştü!

Bu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısı

Bu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Dünya liderlerine seslendi! “11 Eylül’den daha kötü bir saldırı...”

Dünya liderlerine seslendi! “11 Eylül’den daha kötü bir saldırı...”

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.