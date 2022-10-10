Kimlik yenileme ücreti ödeme nasıl yapılır? Kimlik yenileme ücreti nereye yatırılır, online ödenir mi??

Hem yurt dışında hem de yurt içinde kullanılacak olan yenip içinde çip olan kimlik kartları son birkaç yıldır kullanılıyor. Eski tip iki renkli kimlik kartlarını kullanan Türk vatandaşlarının da 2023 yılına kadar yeni çipli kimlik kartlarına geçmeleri gerekiyor. Gerekli evrakların tamamlanmasının ardından nüfus müdürlüklerinden randevu alarak kimlik değiştirme işlemi kısa süre içinde yapılabiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yenilemesi için yapılacak ilk işlem nüfus müdürlüğünden randevu almak oluyor. Kimlik değişimi yapmak isteyen kişinin oturduğu adresteki en yakın ilçe nüfus müdürlüğüne bizzat gitmesi gerekmiyor. randevu.nvi.gov.tr web sayfasından başvuru yapılabiliyor. Evrak olarak da son altı ay içinde çekilmiş olan bir adet biyometrik fotoğraf, kullanılan kimlik belgesi ve kimlik yenileme ücretinin yatırıldığına dair belge yeterli oluyor.

Eğer randevu alındığı halde gidilemeyecekse alınan randevunun takip edilerek en az yarım saat kala randevu iptalinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. On beş yaşını doldurmuş olan Türk vatandaşları ise Türkiye Cumhuriyet Kimlik Kartı başvurusu sırasında parmak izi işlemlerine tabi tutuluyor. Kimlik kartı yenileme ücretinin başvuru işleminden önce vergi dairesi müdürlükleri ya da anlaşmalı diğer yerlere yatırılmış olması da gerekiyor.

Kimlik değiştirme ücreti ne kadardır?

İnternet üzerinden yapılan başvurudan önce ödenmesi gereken kimlik değişim ücreti kimlik belgesinin alınma sebebine göre değişiklik gösterebiliyor. Örnek olarak doğum sebebi ile yeni doğan bebeklere verilecek olan kimlik kartları, yeni çipli kimlik kartlarını kullanmak üzere yapılan başvurular için yatırılması gereken rakam 37,50 TL oluyor. Ancak kimlik kartı kaybedildiği için yeni kimlik başvurusunda bulunuluyorsa bu rakam değişiklik gösteriyor.

Kimlik yenileme ücreti ödeme nasıl yapılır?

Kimlik kartı değiştirme işlemi için internet üzerinden alınan randevuya gitmeden önce kimlik yenileme ücretinin yatırılmış olması gerekiyor. Yatırılmamışsa işlem yapılmıyor ve yeni kimlik verilemiyor. Ödemeler internet üzerinden sanal pos aracılığı ile ya da belirtilen anlaşmalı yerlere giderek elden yapılabiliyor.

Kimlik yenileme ücreti nereye yatırılır?

Nüfus cüzdanı yenileme ücretinin yatırılacağı yerler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden randevu alındığı sırada açılan ekranlarda görülebilir. Bu listeye göre ödeme şu yerlerden yapılabilir:

Vergi dairesi müdürlükleri.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi. (www.gib.gov.tr)

PTT'nin tüm şubeleri.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesindeki sanal pos uygulaması. (www.ivd.gib.gov.tr)

Anlaşmalı bankalar, vezneleri ve ATM'leri. (Kimlik değişimi ücretinin yatırılabileceği anlaşmalı bankalar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde listelenmiştir.)

Kayıp kimlik yenileme ücreti ne kadardır?

Eğer kimlik yenileme işleminin gerekçesi kayıp kimlik kartı ise Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Kayıp Bedeli'nin ödenmesi gerekmektedir. Bu rakam 75 TL olarak belirlenmiştir.

Kimlik yenileme ücreti online ödeme ile yapılabilir mi?

Kimlik kartı değiştirme veya yenileme bedeni online sanal pos hizmeti kullanılarak ya da kredi kartı ile yapılabilir.

Kimlik yenileme ücreti hangi bankalara yatırılır?

Nüfus cüzdanı yenileme bedeli anlaşmalı olan şu bankalara yapılabilir:

Akbank, Albaraka Türk, Alternatifbank, Denizbank, QNB Finansbank, HSBC, ING Bank, Kuveyttürk, Odea, Şekerbank, Ziraat Bankası, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Garanti, İş Bankası, Vakıf Katılım, Yapı ve Kredi, Ziraat Katılım, Türkiye Emlak Katılım Bankası.



