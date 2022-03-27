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Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Ehliyet yenileme son gün ne zaman? 2022 ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? 2022 ehliyet ücreti ne kadar?

27.03.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet yenileme işlemi son günlerin en popüler konuları arasında yer alıyor. Ehliyet yenileme gündemde yer alan konulardan birisi. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme ile ilgili açıklamada bulundu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar ehliyet yenilemenin nasıl yapılacağını, 2022 ehliyet yenileme ücretini ve ehliyete dair pek çok soruların yanıtlarını bulmaya çalışıyor. İşte 2022 ehliyet yenileme işlemine dair merak edilen detaylar!

Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Ehliyet yenileme son gün ne zaman? 2022 ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? 2022 ehliyet ücreti ne kadar?

İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ehliyet yenileme ile ilgili son tarih ve sürücülerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar hatırlatıldı.
Bakanlık tarafından yayınlanan ehliyet yenileme duyurusu ile birlikte internette ‘2022 ehliyet yenilemesi’ araması yapılmaya başlandı. Ehliyet yenileme işlemleri, gerekli evraklarla ve yenileme ücretine dair detayları sizler için işledik...

2022 EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için ilk önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasındaki randevu sayfası üzerinden sürücü belgesi değişim randevusu almalısınız. Aynı zamanda internet sitesi yerine Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayarak da randevu alabilirsiniz. Randevunuzu, ikametgah adresiniz dışındaki bir nüfus müdürlüğünden de temin edebilirsiniz.

2022 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ KAÇ TL?

2022 yılında ehliyet yenilemek isteyen vatandaşlar, 13 lirası değerli kağıt bedeli, 2 lirası vakıf payı olmak üzere toplam 15 TL ödeyecek.

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemi için 31 Aralık 2022 tarihine kadar zaman olduğunu açıkladı. Eğer bu tarihe kadar vatandaşlar ehliyet yenilemezse Karayolları Trafik Kanununun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak” fiilinden dolayı idari para cezası uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME BELGELERİ NELERDİR?

  • Kimlik Belgesi

  • Sürücü Sağlık Raporu

  • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı(Bankaya yatırılacak)

  • 1 adet biyometrik fotoğraf

  • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

  • Adli Sicil Belgesi(E-devlet üzerinden temin edilebilir.)
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