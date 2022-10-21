İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından ehliyet yenileme süreleri uzatıldı. Karar, nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla alındı. Vatandaşlar şimdi de ehliyet yenileme süreci detaylarını araştırmaya oyuldu. Peki ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile, 1 Ocak 2016 tarihinden evvel alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını duyuruldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir. Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır"

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenlerin, kaybedenlerin ya da çaldıranların ödeyecekleri ücretin ise 345 TL olacağı aktarıldı.



