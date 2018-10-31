Ehliyetsiz sürücü 'Dur' ihtarına uymadı 90 kilometre kaçtı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA’nın Ilgın ilçesinde trafik uygulaması yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 90 kilometre boyunca kaçtı. Otomobil Konya kent merkezi girişinde yolun trafiğe kapatılmasıyla durduruldu. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, sürücü Mehmet Ç.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Konya’nın Ilgın ilçesinde trafik uygulaması yapan polislerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan 42 NS 665 plakalı otomobil, yaklaşık 90 kilometre boyunca polisten kaçtı. Konya kent merkezi girişimde yolu trafiğe kapatan polis, otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ç., ile yanındaki Mevlüt K.'yı gözaltına aldı. Mevlüt K., kendisini gözaltına alan polislere önce "Hastaneye gidiyorum o yüzden hızlı gitmesini söyledim" dedi. Elleri kelepçelenen Mevlüt K., "Ben vatan haini miyim. Neden kelepçe takıyorsunuz? Hepinizi şikayet edeceğim" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Polis, sürücü Mehmet Ç.'nin ehliyetinin olmadığı için kaçtığını belirledi. Gözaltına alınan sürücüye hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, ehliyetsiz araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin lira idari para cezası kesilirken, otomobil de trafikten men edildi.

