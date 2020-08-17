HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. EISA en iyi akıllı telefon ödülünün sahibini açıkladı!

EISA en iyi akıllı telefon ödülünün sahibini açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.08.2020 10:03 | Son Güncelleme

Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA), en iyi mobil cihazları açıkladı. Kendi görüşlerine göre cihazları sıralayan EISA; Huawei P40 Pro, OnePlus 8 Pro ve Sony Xperia 1 II'ye listesinde yer verdi. Birinciliği ise sürpriz bir isim aldı. Peki EISA'ya göre en iyi akıllı telefon hangisi?

EISA en iyi akıllı telefon ödülünün sahibini açıkladı!

En iyi akıllı telefona sahip olmak hepimizin istediği bir şey. Bunun için incelemeleri izliyor, gidip mağazalarda akıllı telefonları deniyor ve bizim için en iyisini hangisiyle onu seçmeye çalışıyoruz. Bu konuda bazı kurumlar da bize yardımcı oluyorlar. Örneğin; her ay en iyi Android akıllı telefonları sıralayan AnTuTu gibi. Fakat AnTuTu dışında bu kez yardım çok farklı bir yerden, Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği'nden (EISA) geldi. EISA, en iyi mobil cihazları açıkladı ve en iyi akıllı telefon ödülünü sahibine teslim etti.

İŞTE EN İYİ AKILLI TELEFON!

EISA toplam 29 ülkeden 61'in üzerinde uzmanın oylarıyla en iyileri sıraladı. Bu sıralamaya göre en iyi akıllı telefon, amiral gemisi katili olarak da adlandırılan OnePlus 8 Pro oldu. Oppo Find X2 Pro ise yılın en gelişmiş akıllı telefonu seçildi. EISA'nın verdiği ödüller iki telefon ile de sınırlı kalmadı. Samsung, Sony ve Huawei de EISA'dan ödül ile ayrıldı. Yılın diğer kazananları ise şöyle:

  • En iyi kamera performansına sahip akıllı telefon: Huawei P40 Pro
  • En iyi katlanabilir telefon: Samsung Galaxy Z Flip
  • En iyi multimedya telefonu: Sony Xperia 1 II
  • En iyi akıllı saat: Huawei Watch GT 2
  • En iyi taşınabilir hoparlör: LG Xboom Go PL7
  • En iyi taşınabilir kulaklık amfisi: AudioQuest Dragonfly Cobalt

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro, birçok amiral gemisi modelden daha iyi performans gösteriyor. Bunu birçok testte görmüştük. Fakat EISA sıralama yaparken RAM ve işlemci hızı gibi daha teknik bilgileri pek umursamıyor. EISA’dan ödül alan ürünlere ve EISA'nın değerlendirmesine buradan ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuryenin şakası canından ediyordu!Kuryenin şakası canından ediyordu!
Trump'tan tartışma yaratacak hamle!Trump'tan tartışma yaratacak hamle!
Koronavirüs aşısı ilk kimlere yapılacak?Koronavirüs aşısı ilk kimlere yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Saat tam 03.02'de...
Saat tam 03.02'de...
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Apple'a tepkiler büyüyor: Şimdi de Facebook Fortnite'a destek çıktı!
Sosyal medya devi Apple'a sert çıktı!
Donald Trump TikTok'un rakibi Triller'a giriş yaptı!
Trump'tan tartışma yaratacak hamle!
İşte "süper otomobil" Tesla Roaster'ın özellikleri ve merak edilen fiyatı!
İşte "süper otomobil" Tesla Roadster'ın özellikleri ve fiyatı
Üzerinden tank geçse kırılmayacak telefon
Üzerinden tank geçse kırılmayacak telefon
HTC yeni nesil orta segment modelini Avrupa’da satışa sunuyor
HTC yeni nesil orta segment modelini Avrupa’da satışa sunuyor
Ön kameralar artık yavaş yavaş ekrana entegre edilmeye başlandı.
Ön kameralar artık yavaş yavaş ekrana entegre edilmeye başlandı.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.