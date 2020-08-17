EISA en iyi akıllı telefon ödülünün sahibini açıkladı!

En iyi akıllı telefona sahip olmak hepimizin istediği bir şey. Bunun için incelemeleri izliyor, gidip mağazalarda akıllı telefonları deniyor ve bizim için en iyisini hangisiyle onu seçmeye çalışıyoruz. Bu konuda bazı kurumlar da bize yardımcı oluyorlar. Örneğin; her ay en iyi Android akıllı telefonları sıralayan AnTuTu gibi. Fakat AnTuTu dışında bu kez yardım çok farklı bir yerden, Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği'nden (EISA) geldi. EISA, en iyi mobil cihazları açıkladı ve en iyi akıllı telefon ödülünü sahibine teslim etti.

İŞTE EN İYİ AKILLI TELEFON!

EISA toplam 29 ülkeden 61'in üzerinde uzmanın oylarıyla en iyileri sıraladı. Bu sıralamaya göre en iyi akıllı telefon, amiral gemisi katili olarak da adlandırılan OnePlus 8 Pro oldu. Oppo Find X2 Pro ise yılın en gelişmiş akıllı telefonu seçildi. EISA'nın verdiği ödüller iki telefon ile de sınırlı kalmadı. Samsung, Sony ve Huawei de EISA'dan ödül ile ayrıldı. Yılın diğer kazananları ise şöyle:

En iyi kamera performansına sahip akıllı telefon: Huawei P40 Pro

En iyi katlanabilir telefon: Samsung Galaxy Z Flip

En iyi multimedya telefonu: Sony Xperia 1 II

En iyi akıllı saat: Huawei Watch GT 2

En iyi taşınabilir hoparlör: LG Xboom Go PL7

En iyi taşınabilir kulaklık amfisi: AudioQuest Dragonfly Cobalt

OnePlus 8 Pro, birçok amiral gemisi modelden daha iyi performans gösteriyor. Bunu birçok testte görmüştük. Fakat EISA sıralama yaparken RAM ve işlemci hızı gibi daha teknik bilgileri pek umursamıyor. EISA’dan ödül alan ürünlere ve EISA'nın değerlendirmesine buradan ulaşabilirsiniz.

