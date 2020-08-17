EISA en iyi akıllı telefon ödülünün sahibini açıkladı!

En iyi akıllı telefona sahip olmak hepimizin istediği bir şey. Bunun için incelemeleri izliyor, gidip mağazalarda akıllı telefonları deniyor ve bizim için en iyisini hangisiyle onu seçmeye çalışıyoruz. Bu konuda bazı kurumlar da bize yardımcı oluyorlar. Örneğin; her ay en iyi Android akıllı telefonları sıralayan AnTuTu gibi. Fakat AnTuTu dışında bu kez yardım çok farklı bir yerden, Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği'nden (EISA) geldi. EISA, en iyi mobil cihazları açıkladı ve en iyi akıllı telefon ödülünü sahibine teslim etti.
EISA toplam 29 ülkeden 61'in üzerinde uzmanın oylarıyla en iyileri sıraladı. Bu sıralamaya göre en iyi akıllı telefon, amiral gemisi katili olarak da adlandırılan OnePlus 8 Pro oldu. Oppo Find X2 Pro ise yılın en gelişmiş akıllı telefonu seçildi. EISA'nın verdiği ödüller iki telefon ile de sınırlı kalmadı. Samsung, Sony ve Huawei de EISA'dan ödül ile ayrıldı. Yılın diğer kazananları ise şöyle:
OnePlus 8 Pro, birçok amiral gemisi modelden daha iyi performans gösteriyor. Bunu birçok testte görmüştük. Fakat EISA sıralama yaparken RAM ve işlemci hızı gibi daha teknik bilgileri pek umursamıyor. EISA’dan ödül alan ürünlere ve EISA'nın değerlendirmesine buradan ulaşabilirsiniz.
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