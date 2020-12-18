Ek ders ücreti hesaplama 2021... Ek ders ücreti net kaç TL? Branş öğretmenleri ek ders hesaplama yolu nedir?

Okulların 12 Ekim tarihinde açıldıktan sonra koronavirüsten dolayı tekrar online eğitime geçti. Ek derslerin bu dönem çok artacağını düşünen öğretmenler, branş öğretmenleri ek ders ücreti hesaplama yollarını araştırmaya başladı. Ek ders ücreti ne zaman ödenecek merak eden öğretmenlere, her ayın ilk haftası ödendiğini belirtelim.
Öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplanırken, branşlarına ve girdikleri ders sayısına bakarak hesaplama yapılıyor. Ek ders ücreti kime verilir, 2021 ek ders ücreti ne kadar?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ek ders ücreti 15 saatlik haftalık ders sınırını geçen ve ek derse giren tüm öğretmenlere verilen ödemedir. Mesleki eğitim merkezleri de dahil örgün eğitim verilen kurumlarda ders yılı boyunca eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı, normal çalışma günleri için ilgili mevzuatı dahilinde kişilere nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren öğretmen ve müddür yardımcılarına bir haftada 3 saati geçmemek kaydıyla ek ders ücreti verileceği açıklanmıştır. Peki ek ders ücreti kime ödenir?
Bulunduğu eğitim kurumunda sosyal kulüp görevi olan, sınıf öğretmenliği yapan ve eğitim kurumunda birçok eğitim ve etkinliklerde görev alan eğitmen ve öğretmenlere girdikleri ders için ek ders ücreti verilir. Bu ücretler, kişinin çalıştığı kurum ve kuruluşlarda farklı tutarlara göre eğitmen ya da öğretmene verilir...
Öğretmenlerin merak ettiği haftalık ek ders saati en fazla kaç saat olmalı ve ek ders ücreti ne kadar sorusunu cevaplayalım. MEB'e bağlı kurumlarda görev yapanlar, meslek dersleri ve genel bilgi eğitmenleri öğrencilere haftada 15 saat eğitim vermekle yükümlü olup bunun karşılığında aylık maaş alırlar. Bu branş öğretmenlerinin girdiği 15 saatlik ders maaşlarıyla aynıdır. Haftada 15 saatlik eğitim süresini aşarak haftada 15 saate kadar, DYK kursunu da dahil edilirse eğer, haftada 25 saate kadar branş öğretmenleri ek olarak derslere girebilir.
Öğretmenler ise haftada toplamda 40 saate kadar ders verebiliyor. Eğer bir branş öğretmeni 30 saat ders veriyor ise 10 saat de ek olarak DYK kurs görevini alabilir. Eğer branş öğretmeninin ders saati DYK dışında 30 saati aşarsa, DYK ile birlikte 40 saati aşarsa bu saatler için ek ücret ödemesi yapılmaz.
Gündüz, sınav görevi, ders dışı egzersiz, nöbet görevi (gündüz) net ek ders 18.22 TL,
Takviye Kursu Gündüz 36.43 TL,
Takviye Kursu Gece 39.04 TL,
Yüksek lisans, doktora ve benzeri durumlarda ek dersler arttırımlı ödenir.
Ek ders ücreti hesaplama nasıl yapılır? Ek ders ücreti hesaplama işlemi yapılırken 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde ders saati başına belirtilen gösterge rakamının, yılın ilk yarısındaki aylı katsayısı ile çarpılması ile hesaplanır. Ek ders ücretinden iki farklı kesinti yapılır.
Damga vergisi kesintisi,
Gelir vergisi kesintisi
Damga vergisi kesintisi ve gelir vergisi kesintisi elde edilen tutardan çıkarıldıktan sonra 2021 yılına ait ek ders ücretinin net rakamı bulunur. Bu hesaplamaya 2019 yılının ikinci yarısı yani Haziran'da açıklanan enflasyon oranı da etki etmektedir. Bunun dışında öğretmenlerden ayrıca verdikleri ek derse göre gelir vergisi ücreti de kesilmektedir. Bu kesintiler eğitimcinin çalıştığı kurumdaki bazı koşullara göre değişir. Örnek olarak bir kurumda gündüz ya da gece eğitim veren kişinin zamanı ek ders ücretini etkilerken, aynı kişinin çalıştığı kurumun derecesi de ek ders ücretini etkileyecektir.