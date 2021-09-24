Ek yerleştirme ne zaman açıklanır? 2021 YKS ek yerleştirme sonuçları için tarih bekleniyor!

23 Eylül itibarıyla sona eren 2021 YKS ek yerleştirme başvurularının alınması tamamlandı. 25 TL ek yerleştirme ücretini ödeyerek tercih yapan adaylar, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sonuçların da üniversite kayıt tarihlerinden önce açıklanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Herhangi bir üniversite programına kaydolamayan öğrencilerin başvurduğu ek yerleştirme ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) açıklama bekleniyor. Fakat üniversite kayıtları, 4-7 Ekim 2021’de, elektronik kayıtlar da 4-5 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

YKS ek yerleştirme sonuçlarının da 4 Ekim 2021 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programlarıyla ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve şartları göz önünde alarak ÖSYM tarafından yerleştirilir.

Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.

Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.



