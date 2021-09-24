HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Ek yerleştirme ne zaman açıklanır? 2021 YKS ek yerleştirme sonuçları için tarih bekleniyor!

Ek yerleştirme ne zaman açıklanır? 2021 YKS ek yerleştirme sonuçları için tarih bekleniyor!

24.09.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite adaylarını yakından ilgilendiren ek yerleştirme sonuçları heyecanla bekleniyor. 20-23 Eylül 2021 tarihlerinde alınan YKS ek yerleştirme başvurularının sonuçları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sayfasından ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından duyurulacak.

Ek yerleştirme ne zaman açıklanır? 2021 YKS ek yerleştirme sonuçları için tarih bekleniyor!

23 Eylül itibarıyla sona eren 2021 YKS ek yerleştirme başvurularının alınması tamamlandı. 25 TL ek yerleştirme ücretini ödeyerek tercih yapan adaylar, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sonuçların da üniversite kayıt tarihlerinden önce açıklanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Herhangi bir üniversite programına kaydolamayan öğrencilerin başvurduğu ek yerleştirme ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) açıklama bekleniyor. Fakat üniversite kayıtları, 4-7 Ekim 2021’de, elektronik kayıtlar da 4-5 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

YKS ek yerleştirme sonuçlarının da 4 Ekim 2021 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programlarıyla ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve şartları göz önünde alarak ÖSYM tarafından yerleştirilir.

Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.

Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradıOltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradı
Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadıDünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
TUS ve STS Tıp sınavı ne zaman açıklanacak? TUS ve STS Tıp sınavı ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

ABD'de dikkat çeken açıklama: Son büyük varyant olabilir

ABD'de dikkat çeken açıklama: Son büyük varyant olabilir

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

Bugüne dikkat! Kar ve dolu yağışı devam edecek

Bugüne dikkat! Kar ve dolu yağışı devam edecek

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.