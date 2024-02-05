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  4. Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'un sır ölümü! Silahla kafasından vurulmuş halde bulundu

Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'un sır ölümü! Silahla kafasından vurulmuş halde bulundu

05.02.2024 11:27 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde yaşanan olay ekipleri harekete geçirdi. Haber alınamayan Ekinözü İlçesi Kaymakamı Mesut Coşkun'un evine polisler girdi. Coşkun kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Sır ölümü aydınlatmak için inceleme başlatıldı.

Kahramanamaraş’ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu.

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EKİPLERE HABER VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre olay, Ekinözü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun’un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı. Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SİLAHLA KAFASINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakam’dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar’ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.

MESUT COŞKUN KİMDİR?

1993 yılında Kırıkkalenin Balışeyh ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini memleketi Kırıkkale’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 2016 yılında mezun oldu. 2018 yılında T.C İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 107. Dönem Mülki İdare Amiri olarak Kaymakamlık mesleğine intisap etti. Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Ağrı- Doğubayazıt ve Trabzon- Beşikdüzü ilçelerinde kaymakam refikliği stajı yaptı. Afyonkarahisar-Dazkırı ve Burdur-Karamanlı ilçelerinde kaymakam vekilliği stajı yaptı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 107.Dönem Kaymakamlık kursunu Üstün Başarı derecesi ile tamamladı. Sırasıyla Kastamonu-İhsangazi ve Artvin - Kemalpaşa Kaymakamı olarak görev yaptı. 23.08.2023 tarih ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ekinözü Kaymakamı olarak atanan Mesut Coşkun 07 Eylül 2023 tarihi itibari ile ilçedeki görevine başladı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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kaymakam Kahramanmaraş Ekinözü
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