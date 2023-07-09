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  4. Ekipler harekete geçti! Kaçak pamuk dikeni bitkisi toplatan şüpheliye 244 bin lira ceza kesildi

Ekipler harekete geçti! Kaçak pamuk dikeni bitkisi toplatan şüpheliye 244 bin lira ceza kesildi

09.07.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da koruma altında olan pamuk dikeni bitkisinin toplandığı ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Bölgede sıklaştırılan çalışmalar sonucunda A.Y.'nin günlük yevmiye vererek kaçak toplama işlemi yaptırdığı tespit edildi. Çok sayıda kişi suçüstü yakalanırken A.Y.'ye biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira idari ceza uygulandı.

Ekipler harekete geçti! Kaçak pamuk dikeni bitkisi toplatan şüpheliye 244 bin lira ceza kesildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, koruma altında olan pamuk dikeni bitkisini toplatan zanlıya, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira ceza uygulandı.

AA-20230709-31636012-31636009-KACAK_PAMUK_DIKENI_BITKISI_TOPLATAN_SUPHELIYE_244_BIN_LIRA_CEZA_KESILDI

EKİPLER HEMEN HAREKET GEÇTİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Hamzalı köyü merasında bazı kişilerin, çevredeki bir bitki türünü topladığı bilgisi üzerine, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle harekete geçti. Bu kapsamda yapılan çalışmada, bölgede koruma altındaki pamuk dikeni bitkisini toplayan çok sayıda şüpheli suçüstü yakalandı.

244 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yevmiye karşılığı tuttuğu işçilere pamuk dikeni bitkisini toplatan A.Y'ye, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira idari ceza uygulandı.

Merada toplanan yaklaşık 1 kamyon dolusu pamuk dikeni bitkisine el konuldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaçak

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