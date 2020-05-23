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Ekipler kılık değiştirip tam 3 gün bekledi! Film gibi operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 21:28 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yabancı uyruklu bir genci gasp edip bıçakla öldüren 3 zanlı, polislerin seyyar satıcı kılığında yaptığı operasyonla yakalandı.

Ekipler kılık değiştirip tam 3 gün bekledi! Film gibi operasyon

Olay, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde 21 Mayıs’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 şüpheli şahıs akşam saatlerinde yalnız başına yürüyen yabancı uyruklu Fettah El Hamudi’nin (21) cep telefonu ve cüzdanını gasp etmek istedi. Yabancı uyruklu gencin direnmesi üzerine bıçakla saldırmaya başlayan 3 şüpheli, genci çeşitli yerlerinden bıçakladı.

BIÇAKLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahısların, genci bıçaklama anları ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

450 GÜVENLİK KAMERASI TİTİZLİKLE İNCELENDİ

Olaydan hemen sonra kaçan şüpheli şahıslar ise Gaziantep Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin bölgedeki 450 güvenlik kamera kaydını titizlikle incelenmesi sonucu tespit edildi.

72 SAAT ARALIKSIZ KILIK DEĞİŞTİRİP BEKLEDİLER

Ekipler daha sonra, şahısların uğrak noktası olan pek çok noktada seyyar satıcı kılığında beklemeye başladı. Seyyar satıcı kılığında 72 saat aralıksız bekleyen ekipler, zanlıları bir adrese girmek üzereyken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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