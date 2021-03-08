Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı

Kuşadası Belediyesi, halk arasında 'Aydın Gaşağı'olarak da bilinen endemik bitki türü tülüşahı korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile EKODSOD tarafından, Davutlar Mahallesi'ndeki bir inşaat alanının yakınında bulunan tülüşahlar için kurtarma çalışması yürütüldü. Çalışmada 17 kök tülüşah, ekiplerce dikkatli bir şekilde topraktan söküldükten sonra Yaylaköy Mahallesi'ndeki deneme parseline taşınıp güvene alındı.

'BÜYÜK BAŞARI KAYDEDİLDİ'

Çarpık yapılaşmanın tülüşahın yaşam alanını daralttığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nda bazı durumlarda bu bitkinin bilinçli olarak tahrip edildiğini görüyoruz. Böylesine önemli bir endemik türünün yok edilmesi bizleri çok üzüyor. Bu nedenle tülüşahın tamamen koruma altına alınması için çalışmalarımız devam ediyor. Kuşadası Belediyesi tarafından Yaylaköy'de oluşturulan deneme parselinde, bitkinin tohumdan yeniden üretilmesi için yapılan çalışmalarda büyük başarı kaydedildi" diye konuştu.