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  4. Ekipler seferber oldu! Ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Ekipler seferber oldu! Ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

22.01.2023 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ormanlık alan çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik mücadelesi neticesinde söndürüldü.

Ekipler seferber oldu! Ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Çatalövez Mahallesi Karşı Sokak üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı arazözler ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

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2 SAATLİK MÜCADELENİN SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Vatandaşların da seferber olduğu yangın bölgesinde alevlerin büyümemesi için yoğun bir çaba sarf edildi. Yaklaşık dört dönümlük alanın etkilendiği yangın 2 saatlik mücadelenin sonrasında söndürüldü. (İHA)

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yangın Karasu

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