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Ekipleri harekete geçiren olay! Hareketsiz yattığını görünce...

24.02.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Ekipleri harekete geçiren olay! Hareketsiz yattığını görünce...

Alkol nedeniyle sokakta sızan bir kişi ekipleri alarma geçirdi. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşanan olayda şahsın yanında bulunan pet şişedeki sarı sıvı da dikkat çekti.

Olay; saat 13.00 sularında, ilçeye bağlı Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir kişi aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda sızdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek vatandaşı uyandırmaya çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen uyanmayınca 112 Sağlık ekiplerine haber verildi.

Yerde yatan adamın yanında sarı renkte sıvı olan bir pet şişe görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz duran adama ilk müdahaleyi yaptı.

POLİS EKİPLERİ DE YARDIM ETTİ

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Yarı baygın vaziyette olan adam, polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alındı. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismi belirlenemedi.

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İHA

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Zonguldak
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