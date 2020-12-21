Eklem kireçlenmesine dikkat: Kireçlenmeye ne iyi gelir?

Günümüzde sıklıkla karşılaşılan kireçlenme genellikle ileri yaşlarda görülür. Eklem kıkırdaklarının düzgün ve sağlıklı yapılarının bozulmasıyla eklem fonksiyonlarının kaybolmasına sebep olur. Kireçlenme ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları sizler için derledik.
Kireçlenme, yaygın olarak görülen bir eklem hastalığıdır. Tıp dilinde dejeneratif artrit ya da osteoartrit olarak da adlandırılır. Eklemlerin en belirgin kronik rahatsızlığı olan kireçlenme, eklem yüzeyinde kalsiyum tuzlarının birikmesiyle kemiklerin uçlarını çevreleyen kıkırdak dokunun zamanla aşınması ve yıpranması ile ortaya çıkar. Her yaş kesiminde meydana gelebilen kireçlenme, daha çok 40 yaş üzeri insanların kemik dokusunda belirginlik gösterir. Dünya çapında milyonlarca insan üzerinde görülen bu rahatsızlık, zamanla kötü sonuçlar doğurabilir. İleri yaşlarda eklemler üzerinde mekanik zorlanmalar meydana gelebilir. Bu zorlanmalar ile kemikler parçalanabilir ve eklem içinde birikmeye başlar. Bu da biriken iltihap ile ağrıları ortaya çıkarır.
Normal bir eklem yapısında kıkırdak, eklem hareketi için yumuşak ve kaygan bir yüzey sağlayarak kemikler arası bir yastıkçık görevi görür. Kireçlenme ise eklemleri çevreleyen kıkırdak dokusunun aşınmasıyla meydana gelir. Bu problem ile farklı ağrılar ve şişme ortaya çıkar. Bu da eklem hareketlerinde kısıtlama olmasına sebep olur. Peki zaman içinde ilerleme gösteren kireçlenme neden olur? İşte nedenleri;
Kireçlenme, ağır ağır ve içten ilerleyerek zamanla etkisini gösterir. Sinsi bir hastalık olan kireçlenme, etkilenen eklemler üzerinde zamanla şişkinliğe sebebiyet verebilir. Belirtiler görüldüğü ekleme göre farklılık göstermektedir. Kireçlenme belirtileri aşağıdaki gibidir;
Genel kireçlenme belirtileri bu şekildedir. Ancak bu belirtiler dışında vücudun farklı bölümlerinde oluşan bazı belirtiler de vardır. Bunlar;
Kireçlenme her yaş kesiminde görülmekte olup 65 yaş üstü insanlarda daha sıktır. İstatistiklere göre 60 yaş ve üzeri 12 kişiden 1’inde kireçlenme vardır. Kireçlenme rahatsızlığı vücut üzerindeki her bölge ve eklemde meydana gelebilir. Ancak bazı bölgelerde çoğunluk gösterir. Bunlar;
Tüm bu belirtiler içinde kalça kireçlenmesi 65 yaş üzerinde sıklıkla görülüp, boyun kireçlenmesi ise nadir rastlanan bir durumdur.
Hassasiyet: Eklemler ve çevresinde uygulanan hafif bir baskı ile hassasiyet hissedilebilir.
Ağrı: Hareket ederken ya da hareket sonrasında ağrı meydana gelebilir.
Gıcırtı sesleri: Eklemlerin hareket etmesi sonucu gıcırtı, çıtırdama ve kütleme sesleri duyulabilir.
Esneklik kaybı: Eklemler eski esnek yapısını kaybedebilir.
Sertlik: Uzun süre hareketsiz kalındığında eklemlerde sertlik hissedilebilir.
Şişkinlik: Eklem ve çevresinde şişkinlik oluşabilir.
Eklemlerde meydana gelen kireçlenmenin kesin bir tedavisi yoktur. Ancak belirtileri yöneterek farklı yöntemler ile çözüm bulunabilir. Hastanın durumuna göre ilaç tedavisi yeterli olurken bazı hastalarda cerrahi işlem gerekebilir. Uygulanabilen kireçlenme tedavileri şunlardır:
Osteoartrit hastalığı ağır ve ilerleyici bir hastalıktır. Tedbir alınmadığında ve tedavi edilmediğinde eklemlerde büyük hasar meydana gelebilir. Günlük işlerin dahi kısıtlanmasına sebep olan bu eklem hastalığı, hareket kısıtlılığı, ağrı ve eklemlerden ses gelmesi gibi sonuçlar meydana getirebilir. Bazı hastalarda yürüme güçlüğü görülebilir.
Bazı gıdalar yapıları gereği vücut üzerindeki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Bu gıdalar aynı zamanda kireçlenmeye de iyi gelmektedir. Bunlar;
Aşağıda eklem problemlerine iyi gelen bazı kireçlenme egzersizleri verilmiştir.
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