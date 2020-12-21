Eklem kireçlenmesine dikkat: Kireçlenmeye ne iyi gelir?

Günümüzde sıklıkla karşılaşılan kireçlenme genellikle ileri yaşlarda görülür. Eklem kıkırdaklarının düzgün ve sağlıklı yapılarının bozulmasıyla eklem fonksiyonlarının kaybolmasına sebep olur. Kireçlenme ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları sizler için derledik. Kireçlenme Nedir? Kireçlenme, yaygın olarak görülen bir eklem hastalığıdır. Tıp dilinde dejeneratif artrit ya da osteoartrit olarak da adlandırılır. Eklemlerin en belirgin kronik rahatsızlığı olan kireçlenme, eklem yüzeyinde kalsiyum tuzlarının birikmesiyle kemiklerin uçlarını çevreleyen kıkırdak dokunun zamanla aşınması ve yıpranması ile ortaya çıkar. Her yaş kesiminde meydana gelebilen kireçlenme, daha çok 40 yaş üzeri insanların kemik dokusunda belirginlik gösterir. Dünya çapında milyonlarca insan üzerinde görülen bu rahatsızlık, zamanla kötü sonuçlar doğurabilir. İleri yaşlarda eklemler üzerinde mekanik zorlanmalar meydana gelebilir. Bu zorlanmalar ile kemikler parçalanabilir ve eklem içinde birikmeye başlar. Bu da biriken iltihap ile ağrıları ortaya çıkarır.

Kireçlenme Nedenleri Nelerdir? Normal bir eklem yapısında kıkırdak, eklem hareketi için yumuşak ve kaygan bir yüzey sağlayarak kemikler arası bir yastıkçık görevi görür. Kireçlenme ise eklemleri çevreleyen kıkırdak dokusunun aşınmasıyla meydana gelir. Bu problem ile farklı ağrılar ve şişme ortaya çıkar. Bu da eklem hareketlerinde kısıtlama olmasına sebep olur. Peki zaman içinde ilerleme gösteren kireçlenme neden olur? İşte nedenleri; Obezite sorunu: İdeal kilo kontrolü yapılmaksızın artan kilo ile birlikte obezite sorununun ortaya çıkması ve bu sorunla birlikte kireçlenme meydana gelmesi.

İdeal kilo kontrolü yapılmaksızın artan kilo ile birlikte obezite sorununun ortaya çıkması ve bu sorunla birlikte kireçlenme meydana gelmesi. Eklemlerin aşırı kullanılması: Gün içerisinde gerekli olan hareket ihtiyacından fazla olması halinde bazı eklem problemleri meydana gelmesi.

Gün içerisinde gerekli olan hareket ihtiyacından fazla olması halinde bazı eklem problemleri meydana gelmesi. Uzun süreli ağır yük taşıma ve ağır meslekler: Bazı meslekler gereği eklemlerin üzerine yük bindirerek hasar görmesi.

Bazı meslekler gereği eklemlerin üzerine yük bindirerek hasar görmesi. Sporcu yaralanmaları: Sporcuların tedbirsiz ve ihmal dahilinde yaralanmaları sonucu kireçlenme gelişme riskinin artması.

Sporcuların tedbirsiz ve ihmal dahilinde yaralanmaları sonucu kireçlenme gelişme riskinin artması. Kalıtımsal etkiler: Kıkırdak yapısından kaynaklı olan kalıtsal bir sorun ile kireçlenmeye sebep olması.

Kıkırdak yapısından kaynaklı olan kalıtsal bir sorun ile kireçlenmeye sebep olması. Yaş: Yaş ilerlemesi ile orantılı bir şekilde kireçlenme riskinin artması. Kireçlenme Belirtileri Nelerdir? Kireçlenme, ağır ağır ve içten ilerleyerek zamanla etkisini gösterir. Sinsi bir hastalık olan kireçlenme, etkilenen eklemler üzerinde zamanla şişkinliğe sebebiyet verebilir. Belirtiler görüldüğü ekleme göre farklılık göstermektedir. Kireçlenme belirtileri aşağıdaki gibidir; Eklem sertliğinin azalması

Hareket kısıtlılığı

Eklem çevresinde şişme

Eklem bükülmesi ve hareket esnasında ses gelmesi

Aktivite sonrasında ağrı yapması Genel kireçlenme belirtileri bu şekildedir. Ancak bu belirtiler dışında vücudun farklı bölümlerinde oluşan bazı belirtiler de vardır. Bunlar; Kalça, kasık bölgesi çevresinde ağrı hissedilmesi

Diz ve uylukta ağrı hissedilmesi

Dizlerde hareketlilik esnasında gıcırdama sesleri oluşması

Parmaklarda eklem kenarında kemik çıkıntısı, parmaklarda şişme, hassasiyet ve kızarıklık oluşması

Başparmak taban ekleminde ağrı olması

Ayak başparmağının tabanındaki büyük eklemde ağrı hissedilmesi ve hassasiyet oluşması

Ayak bilekleri ve parmaklarında şişme meydana gelmesi Kireçlenme Vücudun Hangi Bölgelerini Etkiler? Kireçlenme her yaş kesiminde görülmekte olup 65 yaş üstü insanlarda daha sıktır. İstatistiklere göre 60 yaş ve üzeri 12 kişiden 1’inde kireçlenme vardır. Kireçlenme rahatsızlığı vücut üzerindeki her bölge ve eklemde meydana gelebilir. Ancak bazı bölgelerde çoğunluk gösterir. Bunlar;

Kalça eklemi

Diz eklemi

Bel eklemi

Boyun eklemi

Ayak ve el bileği eklemi

Omuz ve dirsek eklemi

Çene kemiği eklemi

Başparmak ve diğer parmakların küçük eklemleri

Başparmağın taban eklemleri Tüm bu belirtiler içinde kalça kireçlenmesi 65 yaş üzerinde sıklıkla görülüp, boyun kireçlenmesi ise nadir rastlanan bir durumdur. Kireçlenme Semptomları Nelerdir? Hassasiyet: Eklemler ve çevresinde uygulanan hafif bir baskı ile hassasiyet hissedilebilir.

Ağrı: Hareket ederken ya da hareket sonrasında ağrı meydana gelebilir.

Gıcırtı sesleri: Eklemlerin hareket etmesi sonucu gıcırtı, çıtırdama ve kütleme sesleri duyulabilir.

Esneklik kaybı: Eklemler eski esnek yapısını kaybedebilir.

Sertlik: Uzun süre hareketsiz kalındığında eklemlerde sertlik hissedilebilir.

Şişkinlik: Eklem ve çevresinde şişkinlik oluşabilir. Kireçlenme Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Eklemlerde meydana gelen kireçlenmenin kesin bir tedavisi yoktur. Ancak belirtileri yöneterek farklı yöntemler ile çözüm bulunabilir. Hastanın durumuna göre ilaç tedavisi yeterli olurken bazı hastalarda cerrahi işlem gerekebilir. Uygulanabilen kireçlenme tedavileri şunlardır: Belirtileri yöneterek eklem hareketliliği ve esnekliğini artırma

İlaç, krem ve losyonlar ile ağrılar durdurma

Kilo vererek eklemler üzerindeki ağırlığı hafifletme ve zorlanmayı azaltma

Reçeteli ağrı kesiciler ile şişkinlik ve ağrı azaltma

Fizik tedavi ile kasların güçlenmesi ve esnekliğini artırmaya yönelik bir egzersiz programı hazırlama

Doktor tavsiyesi ile eklem koruma aksesuarları kullanma

İlerlemiş kireçlenme hastalarına eklem protez ameliyatı ile hasarlı eklem yerine plastik ya da metal parçalar koyma

Diğer cerrahi operasyonlar Kireçlenme Tedavi Edilmezse Ne Olur? Osteoartrit hastalığı ağır ve ilerleyici bir hastalıktır. Tedbir alınmadığında ve tedavi edilmediğinde eklemlerde büyük hasar meydana gelebilir. Günlük işlerin dahi kısıtlanmasına sebep olan bu eklem hastalığı, hareket kısıtlılığı, ağrı ve eklemlerden ses gelmesi gibi sonuçlar meydana getirebilir. Bazı hastalarda yürüme güçlüğü görülebilir.