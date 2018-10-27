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Ekmeğin içinden çıkan 'pes' dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 12:55 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Selim Bilgili'nin aldığı ekmeğin içinden lastik çıktı. Bilgili, " Midemizde eriseydi ne olurdu acaba? Ekmeği yapan arkadaşlar biraz dikkat eder ve ekmeği tüketenler de biraz daha dikkatli olursa çok iyi olur" diye isyan etti

Ekmeğin içinden çıkan 'pes' dedirtti

Selim Bilgili isimli vatandaş, bir fırından ekmek alıp eve gitti. Yemek için hazırlık yaparken ekmeği ikiye bölen Bilgili, kırmızı bir şey fark etti. Selim Bilgili, dikkatli bir şekilde baktığında ekmeğin içerisinde bir adet lastik olduğunu görünce şok oldu.

'MİDEMİZDE ERİSEYDİ NE OLURDU?'

Ekmeğin videosunu çeken Bilgili, "Öğle yemeği için fırından ekmek aldık. Ekmeğin içinden bir adet lastik çıktı. Bu lastik biliyorsunuz bir kaç yüz yıl erimeyen bir madde. Midemizde eriseydi ne olurdu acaba? Ekmeği yapan arkadaşlar biraz dikkat eder ve ekmeği tüketenler de biraz daha dikkatli olursa çok iyi olur" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ekmek Bursa selim bilgili

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