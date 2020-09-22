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Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, 3 ay hapis cezası verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2020 12:49 | Son Güncelleme

Bursa’da, karantinada olmasına rağmen filyasyon ekibinin evde bulamadığı koronavirüs hastası Soner B. (27) hakkında soruşturma başlatıldı. Yargılanmasına başlanan ve mahkemede ekmek almak için evden çıktığını öne süren Soner B.’ye 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, 3 ay hapis cezası verildi

İnegöl ilçesinde yaşayan Soner B., Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındı. Kontrol amaçlı eve giden filyasyon ekibi, Soner B.’nin içeride olmadığını fark etti. Soner B.’nin karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Soner B. hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan soruşturma başlatıldı. İnegöl 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucu Soner B.’ye 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. Soner B., mahkemede yaptığı savunmada ise ekmek almak için evden dışarı çıktığını öne sürdü. Soner B.'nin cezasının ertelendiği öğrenildi.

DHA

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