HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ekmek de dahil! 2-3 gün içinde tükenecek... Tarihinin en ağır krizini yaşayan o ülkeden tedirgin eden bir haber daha

Ekmek de dahil! 2-3 gün içinde tükenecek... Tarihinin en ağır krizini yaşayan o ülkeden tedirgin eden bir haber daha

10.07.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'dan peş peşe tedirgin eden haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamalara göre gıda kıtlığı yaşanan ülkede 2-3 gün içinde ekmek de dahil olmak üzere unlu mamullerin tükenmesi bekleniyor. Yetkililer şu ana kadar sektörü kurtarmak için hiçbir şey yapılmadığını belirtti. Ülkede dün göstericilerin Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermesi tüm dünyada gündem olmuştu.

Ekmek de dahil! 2-3 gün içinde tükenecek... Tarihinin en ağır krizini yaşayan o ülkeden tedirgin eden bir haber daha

Ani News'in haberine göre, All Ceylon Fırın Sahipleri Derneği (ACBOA) yetkilileri, ülkedeki unlu mamul raflarının 2-3 gün içinde boş kalacağını söyledi. ACBOA Başkanı NK Jayawardena, yakıt krizi, tüm malzemelerin kıtlığı ve fiyat artışı nedeniyle çok yakında ekmek kıtlığı çıkacağını belirtti. Jayawerdana, "Fırıncılık endüstrisinin ciddi tehditle karşı karşıya olduğundan ve yakıt krizi nedeniyle endüstrinin çökeceğini daha önce söylemiştim." dedi.

"HİÇBİR ŞEY YAPILMADI"

Enerji Bakanını kriz hakkında bilgilendirdiğini ancak kendisinden henüz bir yanıt gelmediğini belirten Jayawerdana, "Unlu mamul üretimi temel hizmet kategorisinde yer alıyor. Ancak şu ana kadar sektörü kurtarmak için hiçbir şey yapılmadı." diye konuştu.

thumbs_b_c_a26d34af799c4c4e986cc7971e0f7d03

UNLU MAMUL ÜRETİMİNİN YÜZDE 50'Sİ DURMUŞTU

Ülkede mevcut kriz ve istikrarsız ekonomi nedeniyle, unlu mamul üretiminin yüzde 50'si durmuştu.

GÖSTERİCİLER BAŞBAKANLIK KONUTUNA GİRİP BİNAYI ATEŞE VERMİŞTİ

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, göstericiler dün Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.

SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı. (AA)

Sri Lanka'da hükümet karşıtı protestoların şiddeti artıyor! Başbakanın istifa etmesi bekleniyorSri Lanka'da hükümet karşıtı protestoların şiddeti artıyor! Başbakanın istifa etmesi bekleniyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük yangın! Roma'dan dumanlar yükseldiBüyük yangın! Roma'dan dumanlar yükseldi
Uyarılar art arda geliyor! Sağanak ve dolu...Uyarılar art arda geliyor! Sağanak ve dolu...
İşte Kurban Bayramı'nda ilk günün bilançosu! Hastaneler dolduİşte Kurban Bayramı'nda ilk günün bilançosu! Hastaneler doldu
Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde...

Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde...

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia

Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

Her şey 3 dakika içinde yaşandı

Her şey 3 dakika içinde yaşandı

İlginizi Çekebilir

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.