Ekmek parası uğruna 28 senedir Muş Ovası'nın yolunu tutuyor

"Hasat dönemini zorluklarla geçiriyoruz. Biçerdövercilik çok zor meslek. Gece gündüz çalışıyoruz ve çok zorluk çekiyoruz. Biçerdöverlerle 13 saat yolculuk yaparak Muş'a geldik. Yollarda bazen tehlikeler yaşıyoruz ama mecbur yola çıkmamız gerekiyor. Gece olduğunda çok zorluk çekiyoruz. Diyarbakır'da bazen 24 saat çalışıyoruz. Burada ise saat 05.00'te kalkıp gece yarısına kadar mesai harcıyoruz. 28 yıldır Muş Ovası'na geliyorum. 28 yıldır burayı biçiyorum. Burada yaklaşık 50 gün kalıyoruz. Günde 200 dönüm biçiyoruz. Çocuklarımızın rızkı için mecbur çalışıyoruz."

Hububat hasadı döneminde ekmek parasını kazanmak için ailelerinden uzakta zor koşullarda çalışan biçerdöver operatörlerinden biri de Nedim Bülbül.

Biçerdöver operatörü Mehmet Çiçek de kendisi ve ailesinin uzun yıllardır bu işi yaptığını anlattı.

Çalışmak için Muş'a gelene kadar yolda birçok zorluk yaşadıklarını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Ufak çocuklarımız var. Evden uzun süre ayrı kaldığımız için, gittiğimizde bize yabancı gözüyle bakıyorlar, tanımıyorlar. Hayat şartları zor. Dışarıdan bakıldığında 'Vay efendim, çok rahat görünüyor.' diyorlar ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Geliyoruz, çalışıyoruz, ailemizi bırakıyoruz. Makinelerle buraya geliyoruz. Tamam, kendimiz için de çalışıyoruz ama sonuçta çiftçiye hizmet ediyoruz."

Çiçek, bir biçerdöverin yılda 6 bin dönüm hasat yaptığını belirterek, "Sabah ilk önce biçerdöverin bakımını yapıyoruz. Bakım bittikten sonra gece yarısına kadar çalışıyoruz. Gün geliyor, bazen 24 saat çalışıyoruz. Hiç durmadan devam ediyoruz. Ailemizden uzağız." diye konuştu.

- "Römorkların içinde yatıyorlar"

Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir de ilçe nüfusunun yüzde 90'ının çiftçilikle uğraştığını anlattı.