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EKPSS geç başvuru günü 2022! EKPSS geç başvuru saat kaçta bitiyor? Sınav ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılacak? Başvuru nasıl yapılır? 10 Mart 2022 Perşembe

10.03.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS geç başvuru bugün sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan sınav için geri sayım devam ederken EKPSS geç başvuru saat kaçta bitiyor? Sınav ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılacak? Başvuru nasıl yapılır? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

EKPSS geç başvuru günü 2022! EKPSS geç başvuru saat kaçta bitiyor? Sınav ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılacak? Başvuru nasıl yapılır? 10 Mart 2022 Perşembe

EKPSS geç başvuru günü ile ilgili Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek isteyen adaylar internette araştırma yapmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) sınava ilişkin açıklamada bulunuldu. Bu kapsamda EKPSS geç başvuru saat kaçta bitiyor? Sınav ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılacak? Başvuru nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. EKPSS geç başvuru günü ile sınava ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

EKPSS GEÇ BAŞVURU SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022 - EKPSS için son başvuru günü 10 Mart Perşembedir. Bireysel başvuru alımı bugün saat 23.59'da sona erecek.

EKPSS geç başvuru saat kaçta bitiyor?

EKPSS ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS ücreti 170,00 TL'dir. (Sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 170 liradır. 45 TL aday tarafından yatırılacak, 125 TL ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacaktır.)

EKPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

EKPSS geç başvuruları 9 Mart'ta alınmaya başlandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) girmek isteyen adaylar, 10 Mart (bugün) tarihinde geç başvuruları internet üzerinden yapacaklar. Adaylar EKPSS başvuru işlemlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde 'Aday İşlemleri Sistemi' üzerinden gerçekleştirebilecek.

EKPSS başvuru ücreti 170 TL, fakat adaylar 45 lira yatıracak; 125 lira ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacak.

EKPSS geç başvuruları 10 Mart'ta sona erecek.

EKPSS geç başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar şu şekildedir:

Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri, PTT İş Yerleri, İnternet bankacılığı ve Kartlı Ödeme Sistemi

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre EKPSS sınavına başvurular ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemler tamamlanabilecek.

EKPSS/kura başvuru işlemini yapan adaylar (internet aracılığıyla bireysel başvuru yapanlar, cezaevinden başvuran tutuklu/hükümlü adaylar, yurt dışından başvuranlar dâhil), kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde sınav/kura başvuru ücretini yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav/kura başvuru ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

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