EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS 2020 tarihi ne zaman?

Sınava girmek için hazırlanan adaylar tarafından EKPSS 2020 tarihi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başvuruların 24 Ocak ile 12 Şubat tarihlerinde alındığı sınava dair açıklamalar merak ediliyor. Engelli KPSS sınav tarihi daha önce 11 Ekim 2020 olarak duyulmuştu. Son olarak EKPSS 2020 uygulanma tarihiyle ilgili güncel bir açıklama oldu. İşte EKPSS sınavı ne zaman 2020 ile ilgili merak edilenler...

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Vatandaşlar arasında Engelli KPSS sınavı ne zaman yapılacak konusunda soru işaretleri devam ediyor. Son olarak ÖSYM EKPSS sınavı ne zaman ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşeceği duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yani EKPSS’nin uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun sınavın ileri bir tarihte yapılmasına dair önerisi belirtildi.

Bu doğrultuda EKPSS 2020 ne zaman konusunda ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından tarihin yeniden belirlenip adaylarla kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. EKPSS sınav tarihi ile ilgili belirsizlik devam ederken sınav adına ek başvuru tarihiyle kuraya katılacak olan adayların başvuru yapacağı tarihlerin de sınav tarihi doğrultusunda tekrar düzenlenip duyurulacağı belirtildi.