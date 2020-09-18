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EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS 2020 tarihi ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.09.2020 17:21 | Son Güncelleme

EKPSS adayları tarafından sınav tarihi ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvurular 24 Ocak ile 12 Şubat tarihleri arasında yapılmıştı. Şimdi, EKPSS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı aranıyor. ÖSYM tarafından konuyla ilgili açıklama bekleniyor. Peki, EKPSS 2020 tarihi ne zaman?

EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS 2020 tarihi ne zaman?

Sınava girmek için hazırlanan adaylar tarafından EKPSS 2020 tarihi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başvuruların 24 Ocak ile 12 Şubat tarihlerinde alındığı sınava dair açıklamalar merak ediliyor. Engelli KPSS sınav tarihi daha önce 11 Ekim 2020 olarak duyulmuştu. Son olarak EKPSS 2020 uygulanma tarihiyle ilgili güncel bir açıklama oldu. İşte EKPSS sınavı ne zaman 2020 ile ilgili merak edilenler...

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Vatandaşlar arasında Engelli KPSS sınavı ne zaman yapılacak konusunda soru işaretleri devam ediyor. Son olarak ÖSYM EKPSS sınavı ne zaman ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşeceği duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yani EKPSS’nin uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun sınavın ileri bir tarihte yapılmasına dair önerisi belirtildi.

Bu doğrultuda EKPSS 2020 ne zaman konusunda ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından tarihin yeniden belirlenip adaylarla kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. EKPSS sınav tarihi ile ilgili belirsizlik devam ederken sınav adına ek başvuru tarihiyle kuraya katılacak olan adayların başvuru yapacağı tarihlerin de sınav tarihi doğrultusunda tekrar düzenlenip duyurulacağı belirtildi.

Son olarak AA haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın da yaptığı bir yazılı açıklama ile EKPSS’nin ertelenmesi ve 2020 için engelli atamalarının yapılmamasına dair, pandemi gerekçesiyle ertelenmiş olan diğer sınavların büyük bir çoğunluğunun yazın yapıldığını ve EKPSS'nin ertelenmesinin haksız bir uygulama olduğunu belirtti. Adaylar tarafından EKPSS ne zaman şeklinde araştırmalar yapılmaya devam ediyor. ÖSYM Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılacak açıklama da merakla bekleniyor.

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