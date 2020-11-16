EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 EKPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı?

2020 EKPSS soruları yayınlandı mı sorusu gündemin en çok araştırılan konularından bir tanesi oldu. Bir yandan da EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak konusunda da açıklamalar ve duyurular merak ediliyor. Devlet bünyesinde görev yapmak isteyen vatandaşlar merkezi olarak gerçekleştirilen EKPSS 2020 sınavına katıldı. 15 Kasım 2020 Pazar günü gerçekleştirilen 2020 EKPSS sonrasında sınava katılan adaylar tarafından çok sayıda araştırma yapılmaya başlandı. İşte 2020 EKPSS soru kitapçığı ve EKPSS cevap anahtarı 2020 ile ilgili detaylar...

EKPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından 2020 EKPSS soruları ile ilgili açıklama geldi. Sınava ilişkin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u ÖSYM’nin resmi internet sitesinde herkesin erişime sunuldu.

Sınava başvuran adaylar EKPSS Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilmiş olan sınav sorularının tamamına ise 16 Kasım 2020 tarihi saat 15.45 itibarıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak 10 gün boyunca erişebiliyor. Aşağıdaki linklerden sisteme erişim sağlanabiliyor. ÖSYM yaptığı açıklamada “”Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.” bilgisi de yer alıyor.