EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? EKPSS soru ve cevapları açıklandı mı?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı(EKPSS) bugün gerçekleşti. EKPSS'ye giren binlerce aday, engelli personel kadrosundan iş sahibi olmayı hayal ederken; EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınavın tamamlanmasından sonra gündeme geldi. EKPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntülemek isteyen adaylar hem puanını hesaplamak hem de sonucun açıklanacağı tarihi öğrenmek için araştırmalara başladı. 2022 EKPSS sonuçlarına ve kitapçığına dair merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sınav sonuçları ÖSYM 2022 takvimine göre, 20 Mayıs 2022 Cuma günü açıklanacak. Belirtilen tarihte ÖSYM AİS üzerinden sonuçlar erişime açılacak.

EKPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS 2022 soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntülemek isteyen adaylar, sınavdan kısa bir süre sonra ÖSYM aday işlemleri menüsünden T.C. kimlik ve şifre yardımı ile soru kitapçığını ve cevap anahtarını görüntüleyebilecek ve kimlik bilgileri ile şifresini kullanarak sistme giriş yapabilir.

EKPSS KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

EKPSS kılavuzuna göre sınav puanları alınan tarihten itibaren 4 yıl geçerli sayılıyor. Böylece alının puan 4 yıl içerisinde kullanılabilir.

EKPSS KAÇ DAKİKADIR?

Sınav, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine göre Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri düzenlenmektedir. İki testin toplamında 60 sorudur.

