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Ekran altı parmak izi okuyucusunu daha da geliştirecek

16.09.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisinin hayli popüler olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu teknoloji henüz fiziksel parmak izi okuyucuları kadar iyi çalışmıyor. Bunun da belli başlı sebepleri mevcut.

Ekran altı parmak izi okuyucusunu daha da geliştirecek

Ekran altı parmak izi okuyucusunu ilk kullanan geliştiricilerden olan Qualcomm şimdi bir sonraki aşama için düğmeye bastı.
Hali hazırda IPS LCD panellerde bu teknoloji kullanılamıyor. Yani bir telefonda ekran altı parmak izi okuyucusunun yer alması için mutlaka OLED ekran kullanılması gerekiyor. Gerçi Xiaomi bu teknolojiyi IPS LCD panellerde de çalıştırdığına dair bir video yayınlamıştı. Fakat bu teknoloji somut bir modelde karşımıza çıkmadı.

Hız konusunda da ekran altı parmak izi okuyucularının hala beklenen seviyede olmadığını belirtmek gerekiyor. En azından fiziksel okuyucularla karşılaştırıldığında. Fakat bu durum yakında değişecek diyebiliriz.

Qualcomm’un ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisinde önde gelen isimlerden biri olduğu zaten biliniyor. Yani bu teknolojiyi pazarlayan ilk isimlerden birisi de Qualcomm’du.

Geçtiğimiz gün önemli bir etkinlik düzenleyen ABD merkezli teknoloji devi yeni nesil optik parmak izi okuyucusunu da tanıttı.
Bu teknoloji sayesinde ekran altı parmak izi okuyucuları iki kat daha hızlı çalışacak. Ayrıca Qualcomm’un geliştirdiği yeni teknoloji katlanabilir ekrana sahip cihazlara da uygulanabilecek.

Bu teknolojinin ne zaman telefonlarda karşımıza çıkacağı ise şimdilik belli değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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