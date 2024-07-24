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Ekran kartım kaç GB nasıl öğrenebilirim? Ekran kartının kaç GB olduğuna nereden bakılır?

Burcu Tufan Burcu Tufan
22.07.2024 13:42
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Bir bilgisayarın monitörüne görüntü gitmesini sağlayan ekran kartı parçası grafik kartı olarak da adlandırılan donanım birimlerindendir. Bu donanım biriminin kaç GB RAM kullandığının öğrenilmesi için ise çalıştır penceresi, Windows veya Apple menüsü gibi araçlar kullanılabilir. Kullanılan cihazda ekran kartı belleği inceleneceği zaman hangi yöntemin uygulanması gerektiği ise bilgisayarın işletim sistemine göre belirlenmelidir.

Ekran kartım kaç GB nasıl öğrenebilirim? Ekran kartının kaç GB olduğuna nereden bakılır?

Laptop ya da masaüstü bilgisayarlarda kaç GB RAM kullanan bir dahili ekran kartının mevcut olduğunu öğrenmek önemlidir. Bilgisayarın söz edilen donanım birimi yenileneceği veya değiştirileceği zaman bu bilgiye ihtiyaç duyulur. Buna ek olarak yeni yüklenen program veya uygulamaların cihaz tarafından desteklendiğinin kontrol edilmesi bakımından da ekran kartı hafızası öğrenme işlemine hakim olmakta fayda vardır. MacOS veya Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda çalıştır penceresinin veya Apple menüsünün kullanılması ile pratik yöntemler uygulanarak grafik kartı belleği öğrenilebilir.

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Ekran kartı kaç GB nasıl öğrenilir?

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda grafik/ ekran kartı olarak adlandırılan donanım parçaları mevcuttur. Bu donanım parçasının temel görevi bilgisayarın ekrana görüntü vermesini sağlamasıdır. İşlemci ya da anakart içerisine entegre edilebilen veya ayrı şekilde satılan ekran kartı çeşitleri bu özelliklerine göre dahili veya harici olarak adlandırılır. Bir bilgisayarın dahili ekran kartının kaç GB olduğu ise bu donanım biriminin cihazın RAM’inin ne kadarını kullandığını gösterir. Dolayısıyla kullandığı cihazın bu donanım parçasının özelliklerini keşfetmek isteyen pek çok kişi “Ekran kartım kaç gb nasıl öğrenebilirim?” sorusuna net bir yanıt bulmak ister. Bilgisayarlarda “çalıştır” penceresinden yararlanarak ekran kartı hafızası öğrenme işleminin adımları şu şekildedir:

  • Ekran kartı kaç GB öğrenme Windows 10 ve Windows 11 gibi sürümler için oldukça basittir. Bunun için ilk olarak Win+R tuşları ile çalıştır penceresi açılmalıdır.
  • Açılan pencereye “dxdiag” komutu yazılarak DirectX Tanı Aracı çalıştırılabilir.
  • Yukarıda bahsedilen işlem tamamlandığında açılan yeni pencereden ekran başlığına tıklanmalıdır.
  • DirectX Tanı Aracı penceresinin ekran başlığının altında ekran kartının markası, modeli, paylaşımlı türde olup olmadığı ve görüntü belleği (VRAM) gibi bilgiler sıralanabilir.
  • “Ekran kartının kaç GB olduğuna nereden bakılır?” diyenler bu adımları hızlıca tamamlayarak görüntü belleği (VRAM) bilgisine erişim sağlayabilir.

Ekran kartım kaç GB?

Bir bilgisayarın ekran kartının kaç GB olduğu DirectX Tanı Aracı penceresinin yanına sıra farklı yöntemlerle de öğrenilebilir. İki ayrı pratik yöntemle cihazın sistem bilgileri arasında yer alan ekran kartı özelliklerine göz atılması mümkündür. Ekran kartı kaç GB öğrenme Windows 11 veya diğer sürümler için aşağıdaki gibi seçenekleri içerir:

  • Masaüstünün boş bir kısmına sağ tıklanarak görüntü ayarları seçeneğine erişim sağlanabilir. Açılan sistem sekmesinde ekran özelliklerine yönelik olan detaylar mevcuttur. Bu pencereden gelişmiş ekran ayarları kategorisine geçiş yapıldığında ekran kartı bilgilerinin yanı sıra performans ayrıntılarına da göz atılabilir.
  • Yukarıdaki yönteme benzer olarak ekran kartı kaç GB öğrenme Windows 7 gibi sürümler için daha pratik yöntemlerle buluşturulabilir. Yalnızca başlat menüsünün açılmasıyla ayarlar, sistem, ekran, gelişmiş ekran ayarları gibi başlıklara tıklandığı zaman grafik kartının özelliklerinin sıralandığı pencereye geçiş yapılır.

  • MacOS bilgisayarlarda ise Apple menüsünden “Bu Mac Hakkında” başlığına tıklandığı zaman ekran kartının hafızası ve türü gibi detaylı bilgileri içeren grafikler sekmesine ulaşılması mümkündür.

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