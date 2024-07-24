Ekran kartım kaç GB nasıl öğrenebilirim? Ekran kartının kaç GB olduğuna nereden bakılır?

Laptop ya da masaüstü bilgisayarlarda kaç GB RAM kullanan bir dahili ekran kartının mevcut olduğunu öğrenmek önemlidir. Bilgisayarın söz edilen donanım birimi yenileneceği veya değiştirileceği zaman bu bilgiye ihtiyaç duyulur. Buna ek olarak yeni yüklenen program veya uygulamaların cihaz tarafından desteklendiğinin kontrol edilmesi bakımından da ekran kartı hafızası öğrenme işlemine hakim olmakta fayda vardır. MacOS veya Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda çalıştır penceresinin veya Apple menüsünün kullanılması ile pratik yöntemler uygulanarak grafik kartı belleği öğrenilebilir.
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda grafik/ ekran kartı olarak adlandırılan donanım parçaları mevcuttur. Bu donanım parçasının temel görevi bilgisayarın ekrana görüntü vermesini sağlamasıdır. İşlemci ya da anakart içerisine entegre edilebilen veya ayrı şekilde satılan ekran kartı çeşitleri bu özelliklerine göre dahili veya harici olarak adlandırılır. Bir bilgisayarın dahili ekran kartının kaç GB olduğu ise bu donanım biriminin cihazın RAM’inin ne kadarını kullandığını gösterir. Dolayısıyla kullandığı cihazın bu donanım parçasının özelliklerini keşfetmek isteyen pek çok kişi “Ekran kartım kaç gb nasıl öğrenebilirim?” sorusuna net bir yanıt bulmak ister. Bilgisayarlarda “çalıştır” penceresinden yararlanarak ekran kartı hafızası öğrenme işleminin adımları şu şekildedir:
Bir bilgisayarın ekran kartının kaç GB olduğu DirectX Tanı Aracı penceresinin yanına sıra farklı yöntemlerle de öğrenilebilir. İki ayrı pratik yöntemle cihazın sistem bilgileri arasında yer alan ekran kartı özelliklerine göz atılması mümkündür. Ekran kartı kaç GB öğrenme Windows 11 veya diğer sürümler için aşağıdaki gibi seçenekleri içerir:
MacOS bilgisayarlarda ise Apple menüsünden “Bu Mac Hakkında” başlığına tıklandığı zaman ekran kartının hafızası ve türü gibi detaylı bilgileri içeren grafikler sekmesine ulaşılması mümkündür.