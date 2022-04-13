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Ekrem Açıkel akaryakıt fiyatlarına isyan etti, sözleri olay oldu: "Zahmet olmuş indirim yapmışsınız... Güzel kazıklandık"

13.04.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına art arda yapılan büyük zamlar sonrası, gelen indirim haberi TGRT Haber Ana sunucusu Ekrem Açıkel'i adeta isyan ettirdi. 20 lirayı aşan fiyatlar sonrası yapılan indirimin az olmasına tepki gösteren Açıkel, "Bravo… Zahmet olmuş 1 lira indirim yapmışsınız. Güzel kazıklandık, müthiş kazıklandık" diye konuştu. Açıkel'in canlı yayındaki sözleri sosyal medyada gündem yarattı.

Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarına bağlı olarak neredeyse gün aşırı zamlanırken, 20 TL'nin üzerine çıktı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine başlamasıyla artmaya başlayan fiyatlar, petrol fiyatları düşse de bir türlü beklenen seviyeye inmedi. TGRT Haber'de ana haber sunucusu Ekrem Açıkel, petrol fiyatlarının düşmesine rağmen benzin ve motorinin aynı fiyatta kalmasına tepki gösterildi.

EKREM AÇIKEL: GÜZEL KAZIKLANDIK

"Benzini 2 lira 23 kuruş, mazotu 3 lira 26 kuruş pahalıya alıyoruz" diyen Açıkel, "Güzel kazıklandık, fena kazıklandık. Gık çıkmıyor gık" diye konuştu. Açıkel'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Açıkel, canlı yayında akaryakıt fiyatlarına ilişkin tablo paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Güzel kazıklandık… Ama iyi kazıklandık… Fena kazıklandık… Müthiş kazıklandık… Gerçekten kazıklandık… Petrolün fiyatı savaşın başladığı gün olduğu fiyata geri döndü. Zahmet oldu ama… Rafineriler, dağıtım şirketleri… Ehh…

"BUGÜN BİR İNDİRİM YAPMIŞSINIZ"

Bugün bir indirim yapmışsınız. Yetmez ama evet. 25 Şubat Rusya’nın işgale başladığı sabah. Petrolün varili 98.5 dolar. Benzini biz 16.77 liradan, motorini 17 liradan alıyoruz. Bugün petrolün varili 98.5 dolar. Benzin 19. Motorin 21 lira 27 kuruş. Makası görüyorsunuz. Benzinde indirim falan yok. Motorine ise zahmet olmuş 1 lira düşürmüşler.

petrol

"BENZİNİ 2 LİRA 23 KURUŞ, MAZOTU 3 LİRA 26 KURUŞ PAHALIYA ALIYORUZ"

Sağ olsunlar… Alkışlayalım. Varil fiyatını baz aldığımızda yapılmayan indirim ne? Benzini litre başına 2 lira 23 kuruş pahalıya alıyoruz. 1 lira indirim yapılmasına rağmen motorinde 3 lira 26 kuruş daha pahalı.

benzın

"BRAVO… ZAHMET OLMUŞ 1 LİRA İNDİRİM YAPMIŞSINIZ!"

Eğer şu haberlerim, yayımlarım yanlış olsaydı; milyon tane açıklama gönderirlerdi. Gık çıkmıyor gık! Aracınız benzinliyse bir depoda 50 litrede neredeyse 111 TL, motorinli ise 213 TL fazladan ödüyorsunuz. Ne diyeyim? İyi kazıklandık… Bravo… Zahmet olmuş 1 lira indirim yapmışsınız.”

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