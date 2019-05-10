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Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ı canlandırdı, tek tek anlattı

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2019 18:04 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 31 Mart seçimini canlandırdı ve YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının altını çizdi.

Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ı canlandırdı, tek tek anlattı

Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabından 31 Mart’ta nasıl oy kullanıldığını anlattığı bir video paylaştı. İmamoğlu "Zarftan çıkan dört oydan sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylamasında şaibe var kararı verildi" dedi.

İYİ Parti’nin aynı gerekçeyle Bursa-Kemalpaşa seçiminin iptali ile ilgili başvurusunun YSK tarafından reddedildiğine de videoda yer verildi.

İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı;


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