Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ı canlandırdı, tek tek anlattı

Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabından 31 Mart’ta nasıl oy kullanıldığını anlattığı bir video paylaştı. İmamoğlu "Zarftan çıkan dört oydan sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylamasında şaibe var kararı verildi" dedi.

İYİ Parti’nin aynı gerekçeyle Bursa-Kemalpaşa seçiminin iptali ile ilgili başvurusunun YSK tarafından reddedildiğine de videoda yer verildi.

İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı;

31 Mart günü sandıkta neler yaşandığını sizlere tek tek anlattım. Siz de eşinizle, dostunuzla, komşunuzla, haksızlığa uğramış 16 Milyon İstanbullu hemşehrimle lütfen paylaşın. Paylaşın ki bilsinler; bu kez oylarını demokrasi ve adalet için de versinler. #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/lfRs51EGRV — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 10 Mayıs 2019



