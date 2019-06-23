HABER

Ekrem İmamoğlu 35 yılın rekorunu kırdı

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 22:22 | Son Güncelleme

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini en yakın rakibi AK Parti adayı Binali Yıldırım'a yüzde 9 fark atarak yüzde 54,03 gibi bir oranla kazanan Ekrem İmamoğlu, bu sonuçla tarihe geçti.

Ekrem İmamoğlu 35 yılın rekorunu kırdı

Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, katılım oranının yüzde 84 olduğu İstanbul seçimlerinde, kullanılan oyların yüzde 54,3’ünü almayı başardı.

İmamoğlu bu sonuçla 35 yıldır kırılamayan Bedrettin Dalan’ın rekorunu da kırdı.

İşte 1980 sonrası İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçları:

2019 – Ekrem İmamoğlu: %54,2

2014 – Kadir Topbaş: %47,9

2009 – Kadir Topbaş: %44,7

2004 – Kadir Topbaş: %45,3

1999 – Ali Müfit Gürtuna: %27,5

1994 – Recep Tayyip Erdoğan: %25,2

1989 – Nurettin Sözen: %35,6

1984 – Bedrettin Dalan: %49,7


Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tebrikAhmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tebrik
Seçimin ardından Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajıSeçimin ardından Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Seçim Sonuçları 23 haziran seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul'da sandıklar kaçta kapanacak?

İstanbul'da sandıklar kaçta kapanacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Diğer Haberler
İstanbul'da büyük coşku! Seçim kutlamaları böyle görüntülendi

İstanbul'da seçim coşkusu sokaklara taştı! İşte o kareler

Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

23 Haziran seçiminin ardından Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı

Seçimin ardından Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Twitter'dan teşekkür paylaşımı

İmamoğlu'ndan teşekkür paylaşımı!

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.