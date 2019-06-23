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Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde zafer konuşması yapıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 21:40 | Son Güncelleme

23 Haziran İstanbul seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde zafer konuşması yapıyor. İmamoğlu'nun ilk konuşmasının ardından Beylikdüzü'ne geçeceğini söylemesi üzerine çok sayıda vatandaş Beylikdüzü'nde toplandı.

İşte İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

İyi akşamlar İstanbul, iyi akşamlar Beylikdüzü. Sizden bir şey istiyorum; yanınızdaki hemşehrinizle elinizi tutarak ayağa kaldırın, hep berabere el ele. Barışmaya geldi, buluşmaya geldik, uzlaşmaya geldik, konuşmaya geldik. Birbirimizi sevmeye geldik, İstanbul! Sevgi kazanacak demiştim, ne mutlu bana ki sevgi kazandı, sevgi.

Ben, benim insanımı çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok, etnik kökeni yok, insan var insan. Biz insana saygıyla, inanca saygıyla, bu şehrin çocukları için, biz bu şehrin enerjisi, gençleri için, biz bu şehrin vicdanı kadınları için, biz bu şehrin beyefendileri için kısacası herkes için geldik. Yıkın bütün önyargıları, yıkın!

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Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü 23 haziran istanbul seçimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

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