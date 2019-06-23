Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde zafer konuşması yapıyor

İşte İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

İyi akşamlar İstanbul, iyi akşamlar Beylikdüzü. Sizden bir şey istiyorum; yanınızdaki hemşehrinizle elinizi tutarak ayağa kaldırın, hep berabere el ele. Barışmaya geldi, buluşmaya geldik, uzlaşmaya geldik, konuşmaya geldik. Birbirimizi sevmeye geldik, İstanbul! Sevgi kazanacak demiştim, ne mutlu bana ki sevgi kazandı, sevgi.

Ben, benim insanımı çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok, etnik kökeni yok, insan var insan. Biz insana saygıyla, inanca saygıyla, bu şehrin çocukları için, biz bu şehrin enerjisi, gençleri için, biz bu şehrin vicdanı kadınları için, biz bu şehrin beyefendileri için kısacası herkes için geldik. Yıkın bütün önyargıları, yıkın!

