Ekrem İmamoğlu için flaş iddia: 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları devam ederken her gün yeni bir iddia ortaya atılmaya devam ediyor.

Büyükşehir belediye başkanlarının görevde kalması yönünde açıklamalar yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine, İmamoğlu'nun son dönemdeki adımları adaylık sinyali olarak yorumlanıyor.

SON YAPTIĞI GEZİLER DİKKAT ÇEKTİ

İBB Başkanı İmamoğlu'nun son olarak Elazığ ve Diyarbakır ziyaretleri sonrası gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, İmamoğlu'nun 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday olacağını iddia etti.



