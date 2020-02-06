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Ekrem İmamoğlu'na 'Korona virüsü' ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 18:50 | Son Güncelleme

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ülkesinde yaşanan Korona virüsü salgınıyla ilgili bilgiler paylaşan Wei, "Korona virüsün bulaşma gücü çok fazla. Ama şanslıyız ki, ölüm oranı çok düşük. Ölüm oranı, şimdiye kadar yüzde 2,1. Yani normal gripten daha da düşük bir oran oluyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu'na 'Korona virüsü' ziyareti

Ekrem İmamoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'yi Saraçhane'deki makam odasında ağırladı.

UÇAK KAZASINDA 4 ÇİNLİ YARALANDI

Görüşmede İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaşanan uçak kazasında yaralanan 4 Çin vatandaşıyla da dün akşam gerçekleştirdiği hastane ziyaretlerinde bir araya geldiğini ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti. Wei'nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Ekrem İmamoğlu, "Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşanan virüsle ilgili mücadelede çok geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybedenlere çok üzüntü duyduğumuzu belirtmek isterim. Büyük bir gayret sarf ettiğini Çin Devleti'nin görüyoruz bu konuda. İnşallah hızlı bir şekilde, sorunu aşar. Çünkü bu tür hastalık, virüs gibi konularda konu sadece Çin'in sorunu değil. Bu, yarın bizim ülkemizde de olabilir, bir başka yerde de olabilir. O bakımdan hep beraber mücadele etmemiz gereken bir sorun. Geçmiş olsun" dedi.

Virüs salgını süresince İBB'nin kendilerine verdiği destek için İmamoğlu'na teşekkür eden Wei, "Dün akşam maalesef bir uçak kazası yaşandı Sabiha Gökçen Havaalanı'nda. İçinde 4 Çin vatandaşı da bulunuyordu. Siz de hastaneye giderek onlara 'geçmiş olsun' dileklerinizi ilettiniz. Bu ziyaretiniz hem beni hem de yaralıları duygulandırdı. Etkileyici bir davranış. Bunun için de ayrıca size teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"KORONA VİRÜSÜN BULAŞMA GÜCÜ ÇOK FAZLA"

Ülkesinde yaşanan Korona virüsü salgınıyla ilgili bilgiler paylaşan Wei, "Geçtiğimiz yılın son gününde, 31 Aralık'ta, Hubei eyaletinin başkenti Wuhan'dan, merkezi hükümetimize birkaç benzeri vaka iletildi. Bu vakaların hepsi, deniz ürünleri pazarıyla alakalıydı. Ertesi gün, 1 Ocak'ta, merkezi hükümet bu olayı incelemek üzere özel bir komite oluşturdu. 8 Ocak'ta, bu vakaların sebebinin yeni tür bir koroner virüse bağlı olduğu tespit edildi. Bu koroner virüsünün tüm gen dizilimi tam anlamıyla belirlendi ve Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildirildi. Ondan sonra tedavi amaçlı bir dizi müdahaleler başlatıldı. Bu kaynaktan Çin'in başka bölgelerine sıçramaması için 23 Ocak'ta, Wuhan şehrinin kara, hava ve deniz ulaşım yolları kapatıldı. Bu durum, halk tarafından büyük bir anlayışla karşılandı. Şimdiye kadar bütün Çin'de görülen vakalar, yüzde 95 oranında virüs, Hubei eyaleti ve Wuhan şehrinde sınırlı kaldı. Karantina tedbirlerinin zamanında alınması çok verimli oldu. Kontrol ve önleme tedbirlerini aldıktan sonra, teknoloji konusunda, -örneğin aşı gibi- çalışmalara başladık. Daha da önemlisi, aşı ve geliştirilecek ilacı beklemeden, virüs tespit edilen kişilere tedaviyi başlatmamızdı. Biz, SARS dönemindeki tecrübelerimize ve yöntemlerimize dayanarak, bir tedavi yönetim rehberi oluşturduk. Bunu, Çin'deki bütün ilgili hastanelere gönderdik. Virüsün bulaşma gücü çok fazla. Ama şanslıyız ki, ölüm oranı çok düşük. Ölüm oranı, şimdiye kadar yüzde 2,1. Yani normal gripten daha da düşük bir oran oluyor. 2009'da ABD'de patlayan H1N1 (domuz gribi) hastalığından ölüm oranı yüzde 17,4'tü" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Cui Wei Çin Halk Cumhuriyeti korona virüs

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Arkadaş neden bu adamın her hareketi bana yapmacık geliyor bilmiyorum
İşte hep böyle oluyor. Bir işte koyuluyorsun sonra o işi yapmamak için oyalanacak şeyler arıyorusun. İnsanın doğasında var. Öğrenci iken sınava çalışacaksın ama tam masaya oturacaksın kendine iş çıkarıyorsun durup dururken sırf çalışmamak için. İş hayatına başlıyorsun, bir işi tam çözeceksin dur şu kalem yerinde değil, bu kağıtlar neden burda diye saçma sapan işler çıkarıp hep işleri erteliyorsun. Bide İstanbul başkanı adayı oluyorsun vaatler veriyorsun bu halk seni seçiyor destekliyor başkan oluyorsun tam icraatlere başlayacaksın ama dur şurayıda ziyaret edeyim diyorsun. İnsan hep aynı işte..
ya belediye başkanımı o ya işinle ilgilensen her yer bakımsız chp şişlinin elinde heder oldu
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