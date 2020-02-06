Ekrem İmamoğlu'na 'Korona virüsü' ziyareti

Ekrem İmamoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'yi Saraçhane'deki makam odasında ağırladı.

UÇAK KAZASINDA 4 ÇİNLİ YARALANDI

Görüşmede İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaşanan uçak kazasında yaralanan 4 Çin vatandaşıyla da dün akşam gerçekleştirdiği hastane ziyaretlerinde bir araya geldiğini ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti. Wei'nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Ekrem İmamoğlu, "Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşanan virüsle ilgili mücadelede çok geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybedenlere çok üzüntü duyduğumuzu belirtmek isterim. Büyük bir gayret sarf ettiğini Çin Devleti'nin görüyoruz bu konuda. İnşallah hızlı bir şekilde, sorunu aşar. Çünkü bu tür hastalık, virüs gibi konularda konu sadece Çin'in sorunu değil. Bu, yarın bizim ülkemizde de olabilir, bir başka yerde de olabilir. O bakımdan hep beraber mücadele etmemiz gereken bir sorun. Geçmiş olsun" dedi.

Virüs salgını süresince İBB'nin kendilerine verdiği destek için İmamoğlu'na teşekkür eden Wei, "Dün akşam maalesef bir uçak kazası yaşandı Sabiha Gökçen Havaalanı'nda. İçinde 4 Çin vatandaşı da bulunuyordu. Siz de hastaneye giderek onlara 'geçmiş olsun' dileklerinizi ilettiniz. Bu ziyaretiniz hem beni hem de yaralıları duygulandırdı. Etkileyici bir davranış. Bunun için de ayrıca size teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.