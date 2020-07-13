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Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2020 07:30 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu. İBB Başkanı İmamoğlu, alınan kararın doğuracağı sonuçlara çok iyi dikkat etmek gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yıl önceki açıklamalarını hatırlattı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Danıştay'ın müze statüsünü iptal ederek 86 yıl sonra ibadetin yolunu açtığı Ayasofya'ya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan günler sonra ilk değerlendirme geldi.

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, Ayasofya'nın 1453'ten beri kendisi için cami olduğunu ve 30 yıldır ezan okunup namaz kılındığına dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI HATIRLATTI

Alınan kararın sonuçlarını çok iyi değerlendirmek gerektiğini belirten İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yıl önceki "Bu kararın getirisi götürüsü nedir? Burada bunu açıklamam doğru olmaz. Bunun bir götürüsü var. Bizim için faturası çok daha ağırdır, unutmayalım. Şu anda dünyanın çok çeşitli ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler (Ayasofya’nın Cami olarak ibadete açılması) bu camilerin başına ne gelir bunu düşünüyor mu? Bunu söyleyenler dünyayı tanımıyorlar, muhataplarını bilmiyorlar." açıklamalarını hatırlattı.

İMAMOĞLU: BİR YILDA NE DEĞİŞTİ?

Bir yılda ne değiştiğini soran İmamoğlu, eğer bu değişiklik işsizlere çare getirecek, sorunları çözecek ve dünyada ülkemize saygınlık kazandıracaksa bu kararın arkasında olduğunu söyledi.

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