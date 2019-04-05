Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir Özel Defteri yanıtı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini önde götüren Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamaları:

(Anıtkabir'deki defterin kaldırılması) Defteri kaldırdılarsa yine gideriz yine yazarız

Günün sonunda en fazla AK Partili hemşehrilerim üzülüyor

Şunu da sayalım, bunu da sayalım, onu da sayalım, hepsini sayalım diyorlar; nereye kadar?

YSK rakamları güncelliyor, son netice için sosyal medya hesaplarımı takip edin. Sağdan sola, soldan sağa saysanız da değişmeyecek.

