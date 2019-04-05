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Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir Özel Defteri yanıtı

SEÇİM HABERLERİ  | 05.04.2019 16:03 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini önde götüren Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamaları:

(Anıtkabir'deki defterin kaldırılması) Defteri kaldırdılarsa yine gideriz yine yazarız

Günün sonunda en fazla AK Partili hemşehrilerim üzülüyor

Şunu da sayalım, bunu da sayalım, onu da sayalım, hepsini sayalım diyorlar; nereye kadar?

YSK rakamları güncelliyor, son netice için sosyal medya hesaplarımı takip edin. Sağdan sola, soldan sağa saysanız da değişmeyecek.

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CHP'li milletvekilinden açıklama: Ankara'da seçim sonuçlandıCHP'li milletvekilinden açıklama: Ankara'da seçim sonuçlandı
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Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan

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