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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan Sakine Cansız ve Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Sakine Cansız ve Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kitapçısı'nda PKK'lı terörist Sakine Cansız ve Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Sakine Cansız ve Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyeleri gezileri kapsamında, Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette ev sahibi Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İmamoğlu ve belediyenin üst yönetimine ilçenin sorunlarıyla ilgili sunum yaptı.Sunumun ardından İmamoğlu ve Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Sultanbeyli Gölet Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

SAKİNE CANSIZ VE SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARININ SATILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, terör suçlarından tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Paris'te öldürülen PKK'lı
Sakine Cansız'ın kitaplarının İstanbul Kitapçısı'nda satılmasına yönelik tepkileri hatırlatarak, bu konuda bir girişimlerinin olup olmadığını sorması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Demirtaş'a ait kitap her yerde satılıyor. Devletin kurumları da buna dahil. Başka kitapçılarda da var. Olabilir de. Olmalıdır da. Kaldı ki bir kitabın yasak olup olmadığına karar verecek olan, bu ülkenin mahkemeleri, savcılıkları. Diğer kitapla ilgili olarak, 5 yıldır satışta olan bir kitap. Yeni değil. Ama gelen haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın satışını sitemizden iptal ettik. Ama bu konu üzerinden bir hamaset oluşturarak, yine bir düşmanlık kurgusu üzerine önce sosyal medyadan başlatıp sonra başka iletişim araçlarına taşıyarak, yani bir nevi böyle toplumu infiale getirmek… Bunlar hoş şeyler değil."

Kaynak: AA


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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sakine Cansız Selahattin Demirtaş İstanbul Kitapçısı

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
topal ördek geri vites
Sen bir proje çocuğu ve uşağısın Bunu herkes görecek
yusuf yusuf imamoğlu
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