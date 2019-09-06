Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu bir gazetecinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sorduğu, "Başka işlerle uğraşırsa pejmürde ederiz demiştiniz. İstanbul'a da mı kayyum atanacak?" sorusuna, "Onu pazar sabahı Hakan Çelik'te söyleyeceğim inşallah." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN TEK CÜMLELİK YANIT

İBB Başkanı İmamoğlu, Soylu'nun açıklamalarını CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun duruşmasını takip etmek üzere geldiği Çağlayan Adliyesi’nde değerlendirdi.

İmamoğlu bir gazetecinin Soylu’nun sözlerini hatırlatması üzerine “Polemiklerden kaçıyorum” diye yanıt verdi.



