Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tepki: Seviye çok düştü

Bodrum Belediyesi tarafından "Bodrum ile Ege'den Karadeniz'e 100. Yılında Gazi'nin İzinde" isimli etkinlik, duraklardan biri olan Kalamış Marina'da, Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS'de gerçekleşti.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bodrum'dan yola çıkan ve İstanbul üzerinden Samsun'a gidecek olan STS Bodrum'u, demirli olduğu Kalamış Marina'da ziyaret etti. Karadeniz oyunları ile karşılanan İmamoğlu, etkinlik öncesinde basına açıklamada bulundu.
Ekrem İmamoğlu, bu yıl 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "16 Mayıs Atamızın İstanbul'dan yola çıkışı. 15 Mayıs gecesi, annesiyle paylaştığı vatanın kurtuluşu için yola çıkışını anlattığı gece. Aynı zamanda 16'sında Bakırköy'de bu yüzyılın anlamına yakışır kutlamalarımız ve anmamız olacak. Önemli bir tarih. Umut ediyorum milletimiz bir daha böyle bir kurtuluş mücadelesini bir daha vermez. Başta Atamız olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, milletimizin Ata'sına, dedesine, ninesine, o tarihlerde mücadele veren herkese minnet duygularımızı iletiyoruz. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.
"NE DİYECEKLERİNİ ŞAŞIRDILAR"
Bir gazetecinin "Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, dün bir programda sizin kazanmasına en çok Yunan medyasının sevindiğini ifade ederek, Yunanlılarla Trabzonluları benzetti. Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusunu İmamoğlu, şöyle yanıtladı:
''Açıklamayı izlemedim ama arkadaşlarım anlattı. Aslında izleme tenezzülünde bulunmak istemedim. Gerçekten seviye çok düştü. Ne diyeceklerini şaşırdılar. Zavallılık olarak nitelendiriyorum. Üzülüyorum. Bir kurgu, bir oyun. Zihinlerinde neler dönüyormuş bu insanların aklım ermiyor. Trabzonlulara Yunan yaklaştırmaları. Bir oy için neler yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Kime nasıl hitap edeceklerini, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl karalayacaklarını şaşırmış durumdalar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Sanırım Trabzonlulardan da özür dilemiş. Trabzonlu hemşehrilerimiz bu tarz davranışları insan yerine koymaz. Umursamaz bile. İnşallah bu tür seviyesiz yakıştırmalardan, davranışlardan kurtulurlar. Hele hele bir belediye başkanı işine baksın. Esenler'in bir sürü sorunu var. 0.30 metrekare kişi başı yeşil alanı var Esenler'in. 25 senedir orada yöneticisiniz, bunları konuşun. Bunları anlatın. Orada oturan okuyamamış bir çocuğumuzun evindeydim dün akşam. İftarımı açtım. 3 ay ilgi gösterince diplomasını aldı o gencimiz. Onlarla uğraş. Sokaklarına bak. Parklarına bak. İnsanlara insanca yaşam ortamları hazırla. Bırak Ekrem İmamoğlu'nu. Millet sevdi İmamoğlu'nu."
"NE GÜZEL KARARLAR ALDIK"
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ulaşım ve sudaki indirim çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ele alınmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
''İşimiz tam da bu. Su ve ulaşımla ilgili arkadaşlarım hesaplarını yapıyor. Her hanenin cebine 200 lira koymuş durumdayız. Bunlar önemli. Bunları yapalım. Şu an ülkenin ve şehrin çektiği ekonomik sıkıntılara çözüm bulalım. Suyu biraz ertelemişler. Beraber alacağız o kararı 24 Haziran itibarıyla. Biraz uzatıyorlar ama takipçisiyiz. Milletçe ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Konumuz bu. O yıllarını harcamış belediye başkanı tecrübeli olduğunu düşünüyor ama belli ki çok tecrübesiz. Bu konularla uğraşsın. Bizim işimiz bu. İstanbul'un ulaşım, ekonomik, çevre, yoksulluk sorunu. Ne güzel kararlar aldık. Dini, resmi bayramlarda İETT ücretsiz olacak. Milletçe 19 Mayıs'ta herkes milli ruhunu yaşayacak. Bayramlara ve kutlamalara ücretsiz gidecek. Olağanüstü. Bizim işimiz bu.''
Dümene geçen İmamoğlu, burada aralarında Zülfü Livaneli, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Rutkay Aziz ve Nebil Özgentürk'ün de bulunduğu vatandaşlarla anı fotoğrafı çektirdi.
Teknenin kamarasına da inen Ekrem İmamoğlu, burada anı defterine duygularını yazdı.
(AA)