Ekrem İmamoğlu: O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane’deki belediye binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Belediye bünyesinde 200 bin kişiye iş bulma sözü hatırlatılan Ekrem İmamoğlu, bu bizim 5 yıllık planımız. Şimdiden çalışmalarımıza başladık. Bana sorduğunuz ama iktidara soramadığınız bu soruyu ben sorayım onlara. İktidar işsizlik ve istihdamla ilgili ne yapacak?

Başkan İmamoğlu bir gazetecinin “Seçimlerden önce İBB’deki araçları Yenikapı’da sergileyeceğinizi söylemiştiniz” sorusuna “Araçlar konusunda ben her gün arkadaşlarımı silkeliyorum. Araçla ilgili kısımda da ciddi bir yol aldık. Ne yazık ki israf var. Nasıl bir israfın olduğunu gözler önüne sereceğiz” dedi.

BAYRAMAŞA OTOGARI 15 GÜN İÇİNDE TAHLİYE EDİLECEK

İmamoğlu, İBB tarafından Bayrampaşa Otogarı’na yönelik “boşaltın” tebligatına ilişkin ise “Arkadaşlarımızdan süre istemişler. 15 gün içerisinde boşaltacaklarını bildirmişler. Arkadaşlarımız da bu süreyi verecektir” diye konuştu.

