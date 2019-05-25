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EKREM İMAMOĞLU, SAADET PARTİSİ'NİN İFTARINA KATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 23:46 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partilileriyle birlikte iftar yaptı.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partilileriyle birlikte iftar yaptı. İftara CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Şişli'de düzenlediği geleneksel iftar programına katıldı. İftara Karamollaoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ile çok sayıda davetli katıldı.

Birlikte yapılan iftarın ardından programda konuşan Ekrem İmamoğlu, "Ramazan Ayı, bereket, hissetme aynı zamanda arınma, paylaşma ayı. Bu ayı en güzel duygularla yaşamak umarım hepimize nasip olur. Bu ayda her zamankinden daha fazla titiz davranmayı, daha titiz konuşmayı, insanlara mesaj verirken en hassas şekilde kelimeleri kurmayı hepimiz vazife edinmeliyiz" dedi.

İmamoğlu'nun ardından söz alan ve partilerine seslenene Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçim arifesindeyiz. İnsanlarımız gidecekler, sandıkta oylarını kullanacaklar. Oylarını kullanırken bilinçli oy kullanmak mecburiyetindeler. Neticede bir kişi seçilecek. Bu günkü ortamda demokrasi ortamında başa gelen kişiyle birlikte çalışacağız. Tebrik edeceğiz. Başarılar dileyeceğiz. Yanlış yaparsa hatırlatacağız. Bizim derdimiz birilerini illa rencide etmek veya kötülemek değil. Dost acı söyler. Yetkili makamlarda bulunanların hatalarını gündeme getiremiyorlarsa siz onların dost göründüklerine bakmayın. Bütün dostlarımızı ikaz ediyoruz. Biz dostuz. 82 Milyonu kardeş biliyoruz. Farklılıklarımıza rağmen kardeşçe yaşamayı becerebilirsek problemlerin üstesinden gelmek çok da zor olmaz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Ekrem İmamoğlu'nun gelişi
-Partililerle sohbeti
-Temel Karamollaoğlu gelişi
-Ekremİmamoğlu ve Temel Karamollaoğlu detayları
-Salondan detaylar
-Ekrem İmamoğlu konuşması
-Temel Karamollaoğlu konuşması
-Genel ve detaylar

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