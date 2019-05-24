Ekrem İmamoğlu Tuzla'da özel halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldi

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik'teki ziyaretlerinin ardından Tuzla'ya geçti.

Burada "500T" hatlı Özel Halk Otobüsü şoförleri ile buluşan İmamoğlu, çalışanların sorunlarını dinledi. Sorunların çözümü için 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde yetki isteyen Ekrem İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) israf iddiaları üzerine sorulan soruya, "İBB'nin 28 şirketi var. Biz halen İBB'nin resmi bütçesinin tamamına bile ulaşamamışken, şirketlerin bütçeleri ile ilgili analizler ve somut tespitleri yapma şansımız var. Ama çok fazla israf ve kişisel keyfi kararla İstanbul'un parasının çarçur edildiğini biliyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından bir "500T" hatlı Özel Halk Otobüsü'nün şoför mahalline geçen İmamoğlu bir süre çalışanlarla sohbet etti. Halk otobüsü bir süre seyahat eden Ekrem İmamoğlu, seçim otobüsüne binerek Şifa Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi'nde vatandaşları selamladı.

