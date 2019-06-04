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Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin AK Parti'den açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 13:38 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Ekrem İmamoğlu ile yayına çıkması konusunda "Cumhuriyet Halk Partisi ile bir temasımız oldu. Engin Altay ile bir görüşmemiz oldu" dedi. Ünal, ayrıca CHP ile bayramdan sonra yeni bir temas kurulacağını belirtti.

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin AK Parti'den açıklama

Kahramanmaraş Valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı televizyon yayını için temasların devam edeceğini belirtti.

'BİR TEMEASIMIZ OLDU'

Engin Altay tarafından Kılıçdaroğlu'nun onayının alındığını söyleyen Ünal, “Cumhuriyet Halk Partisi ile bir temasımız oldu. Engin Altay ile bir görüşmemiz oldu. Engin Altay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun onayından sonra CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını, dolayısıyla bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade etti. İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAYACAK

Bir televizyon kanalında askerlere yönelik ifadeleri şiddetle kınadığını söyleyen Ünal, “Hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, hem de parti sözcümüz gerekli açıklamaları yaptı. Milli Savunma Bakanlığımız da bu hakaretamiz ifadelerden duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Bir televizyon programında kullanılan bu ifadeler, kahraman ordumuza karşı hiçbir şekilde kabul edilemez. Üstelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatını gerçekleştirmiş kahraman ordumuza şuanda Pençe Harekatını gerçekleştiren askerlerimize generallerimize dönük kullanılan bu ifadelerin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu hem Cumhurbaşkanlığımız, hem Parti Sözcümüz, hem de Savunma Bakanlığımız tarafından en sert şekilde kınanmıştır. Bu konuda da hukuki sürecin başlayacağı duyurulmuştur” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Mahir Ünal Ekrem İmamoğlu

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