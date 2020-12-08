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Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

08.12.2020 13:37 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vefat sayısı düşmüyor. Yalvarıyorum; lütfen tedbir alsınlar. 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 30 yıldır İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü'nde iş yeri hekimi olarak çalışan Dr. Ümit Erdem'in koronavirüsten ölümünün ardından anma töreni düzenlendi.

Fatih'teki İBB Şehzadebaşı Tıp Merkezi'ndeki anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdem'in ablası Özgül Erdem ve çalışma arkadaşlarına başsağlığında bulundu. Törende Erdem ve Kovid-19 mücadelesinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, şunları ifade etti:

'ŞEHRİ KAPATALIM'

“Şehri kapatalım, 2 hafta, 3 hafta; zor bir şey. Ama bu işi yapan insanlar diyor ki; ‘Bulaşı azaltmamız için, 3 hafta soluklandırmamız lazım toplumu. Evlerde gerekiyorsa test yapmalıyız. Ve filyasyon sistemini büyütmeliyiz.'

Hepimiz, her kurumumuz, bu anlamda fedakarlığa hazır. Başka bir şey demiyoruz ki, ne diyebiliriz? 'Bu söylediklerimizin içinde ‘Hükümet' demiyoruz, ‘Muhalefet' demiyoruz, ‘Belediye' demiyoruz. Allah aşkına hepimizin canı. Vefat edenin siyasisine mi bakıyoruz? Şu anda, ‘2-3 hafta (bilim insanları, hekimler) kapanalım' diyor. Şunun hızını dindirelim, hastalar sağlıklarına kavuşsun kavuşabildiği ölçüde. Bütün sağlıkçılarımız bir nefes alsınlar' diyoruz. Dediğimiz bu; başka ne diyebiliriz?

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'VEFAT SAYILARI DÜŞMÜYOR'

Vefat sayıları düşmüyor. Yaklaşık bir aydır düşmüyor. Ben, rakam verince başka bir polemik çıkıyor. Ben rakam veriyorum, çıkıyor birileri ‘O bulaşıcı hastalık, bu bulaşıcı hastalık. Yok şöyle, yok böyle…' Ben, şuna bakıyorum: Geçen sene bu ayda kaç insanımızı kaybettik, şu anda kaç insanımızı kaybettik, kaybediyoruz. Ve bu, hangi sayılarla devam ediyor. Bu bizde var. Yapmasınlar. Tedbir alsınlar.

'2-3 HAFTA HER ŞEYİMİZLE MÜCADELE EDELİM'

Yalvarıyorum; lütfen tedbir alsınlar. 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim, maddi manevi bütün eksiklikleri giderelim. Esnafımızın yanında olalım. Simitçimizin yanında olalım. İş adamının yanında olalım. Çalışanın yanında olalım. Bunun altından kalkarız biz 2-3 haftada. Bundan sonrası daha büyürse, Allah korusun. Aşı geliyor, başka tedbirler geliyor. O tedbirlerimizi alırız, insanlarımızın bağışıklık sistemini güçlendiririz, bu süreci hep beraber aşarız. Ama bugün kaybettiklerimiz geri gelmez, bu şekilde devam ederse.”

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