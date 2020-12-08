Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 30 yıldır İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü'nde iş yeri hekimi olarak çalışan Dr. Ümit Erdem'in koronavirüsten ölümünün ardından anma töreni düzenlendi.

Fatih'teki İBB Şehzadebaşı Tıp Merkezi'ndeki anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdem'in ablası Özgül Erdem ve çalışma arkadaşlarına başsağlığında bulundu. Törende Erdem ve Kovid-19 mücadelesinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, şunları ifade etti:

'ŞEHRİ KAPATALIM'

“Şehri kapatalım, 2 hafta, 3 hafta; zor bir şey. Ama bu işi yapan insanlar diyor ki; ‘Bulaşı azaltmamız için, 3 hafta soluklandırmamız lazım toplumu. Evlerde gerekiyorsa test yapmalıyız. Ve filyasyon sistemini büyütmeliyiz.'

Hepimiz, her kurumumuz, bu anlamda fedakarlığa hazır. Başka bir şey demiyoruz ki, ne diyebiliriz? 'Bu söylediklerimizin içinde ‘Hükümet' demiyoruz, ‘Muhalefet' demiyoruz, ‘Belediye' demiyoruz. Allah aşkına hepimizin canı. Vefat edenin siyasisine mi bakıyoruz? Şu anda, ‘2-3 hafta (bilim insanları, hekimler) kapanalım' diyor. Şunun hızını dindirelim, hastalar sağlıklarına kavuşsun kavuşabildiği ölçüde. Bütün sağlıkçılarımız bir nefes alsınlar' diyoruz. Dediğimiz bu; başka ne diyebiliriz?