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EKREM İMAMOĞLU ZEYTİNBURNU VE FATİH'TE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 19:46 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Veliefendi Mahallesi'ndeki semt pazarı ziyaretinin ardından bir otelde kanaat önderleri ile buluştu.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL (DHA)
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Veliefendi Mahallesi'ndeki semt pazarı ziyaretinin ardından bir otelde kanaat önderleri ile buluştu.
Ardından Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara seslenen İmamoğlu, “Ben partiye hizmet etmeye değil, 16 milyon insana hizmet etmeye geliyorum. Onlar bir avuç insandan talimat alıyor ben ise sizlerden talimat alacağım. Az kaldı değerli hemşerilerim çok az kaldı. Demokrasinin kurtulması için, inançlara saygı için, iftira atılan manzaralar olmadığı bir Türkiye istiyorum. Yeni bir siyasi devir, yeni nesil siyasi anlayış, yeni bir başlangıç yapabilmek için vaktiniz olduğu her anda çalışmaya var mıyız? Herkesle konuşacağız, anlatacağız, size karşı provokasyon yapabilirler asla itibar etmeyin" dedi.

“MİLLETİMİZLE BİRLİKTE ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"
İmamoğlu bir sonraki durağı Fatih oldu. Seçim otobüsü ile Pazartekke'de vatandaşları selamlayan Ekrem İmamoğlu, Kocamustafapaşa Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. İmamoğlu “Şeffaflığı hemşerilerimize hediye ettik mi? O yüzden çıldırıyorlar. Diyorlar ki, 'biz ne dediysek yapamadık. Ama bu adam 18 günde birçok işi yaptı' neden yaptık biliyor musunuz? Çünkü biz sizi hissediyoruz. Düşünün 18 günde bunları yaptık, bin 800 günde neler yaparız neler. Bana diyorlar ki, 'Başkanım sakın vazgeçme' Ben ne dedim size. Milletimizle birlikte asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu
İmamoğlu, “Hukuku katlettiler, demokrasiye büyük bir darbe vurdular. Ama milletçe bu yapılan zulmü, 16 milyon İstanbullu düzeltecek. Güzel insanlar, o güzel padişahın adını taşıyan bu güzel semtin güzel insanları. Biz 23 Haziran'da demokrasi adına ve bu şehrin iyi bir yönetime kavuşması adına sandıkta milletçe bu yapılan zulmü yönetenlere mutlaka cevabını vereceğiz" diye konuştu.
Konuşmanın ardından seçim otobüsü ile bir süre daha esnaf ve vatandaşı selamlayan Ekrem İmamoğlu, ev iftarına katılmak üzere Bağcılar'a geçti.

Görüntü dökümü
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-İmamoğlu'nun kanaat önderlerine hitabı
-Salondan genel ve detaylar
-İmamoğlu'nun Zeytinburnu'nda vatandaşlara hitabı
-İmamoğlu'nun Fatih'te vatandaşlara hitabı

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