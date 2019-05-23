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Ekrem İmamoğlu’na 20 TL’lik bağış kampanyasına Artvin’de büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:47 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için başlattığı 20 TL’lik bağış kampanyasına Artvin’in Ardanuç ilçesinde yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kardeş belediye olarak kabul ettiği Artvin’in Ardanuç ilçesi halkı, İmamoğlu’na destek için bağışta bulundular.

Ekrem İmamoğlu’na 20 TL’lik bağış kampanyasına Artvin’de büyük ilgi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için başlattığı 20 TL’lik bağış kampanyasına Artvin’in Ardanuç ilçesinde yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kardeş belediye olarak kabul ettiği Artvin’in Ardanuç ilçesi halkı, İmamoğlu’na destek için bağışta bulundular. CHP İlçe Başkanlığının organizesinde gerçekleşen programda bağış yapmak isteyen vatandaşlar, banka önünde kuyruğa girdi. Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir burada yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ilçemizi birçok kez ziyaret etti. Hatta Beylikdüzü Belediyesi bizim kardeş belediyemizdir. Bugün Ekrem İmamoğlu’na destek için Ardanuç halkıyla birlikte köylerinden traktörle gelen çiftçilerimiz, köylülerimiz bugün burada. Ardanuç zengin bir ilçe değil ama bugüne kadar bize hep Ekrem İmamoğlu yardım etti. Bu kez biz ona destek olmak istedik" dedi.
Köylerinden bazı vatandaşların traktörleri ile ilçe merkezine geldiği gözlenirken, sıraya girenler açılan hesap numarasına bağışta bulundular.

Ekrem İmamoğlu’na 20 TL’lik bağış kampanyasına Artvin’de büyük ilgi

Ekrem İmamoğlu’na 20 TL’lik bağış kampanyasına Artvin’de büyük ilgi

Ekrem İmamoğlu’na 20 TL’lik bağış kampanyasına Artvin’de büyük ilgi

Ekrem İmamoğlu’na 20 TL’lik bağış kampanyasına Artvin’de büyük ilgi

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