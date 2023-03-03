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Ekşi Sözlük açıldı mı? Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut paylaştı: Tekrar erişim engeli...

03.03.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekşi Sözlük'e 21 Şubat tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. 2 Mart'ta ise itirazlar sonrası yasak kaldı. Ancak bu karar kısa sürdü ve Ekşi Sözlük'e erişim yeniden engellendi. Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut son durumu paylaştı.

Ekşi Sözlük açıldı mı? Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut paylaştı: Tekrar erişim engeli...

Ekşi Sözlük açıldı mı?" sorusu herkesin merak ettiği soruların başında geliyor. 21 Şubat tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli gelmesinin ardından sites 2 Mart'ta itiraz sonrası açılmıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), Ekşi Sözlük’e getirdiği erişim engeli kararına itiraz edilmesi sonrası, 2 Mart'ta alınan karar ile erişim yasağı kararının kaldırılması çok kısa sürdü. Yeni alınan kararla Ekşi Sözlük'e erişim engellendi.

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"GERÇEKTEN TEKRAR ERİŞİM ENGELİ..."

Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut sosyal medyada yaptığı son paylaşımda "Kararı görmeden gazete haberine yorum yapmak istemedim ancak gerçekten tekrar erişim engeli yönünde bir karar çıkmış. Ayrıntıları paylaşacağız" dedi.

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