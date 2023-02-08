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Ekşi Sözlük çöktü mü, erişim sorunu mu var? 8 Şubat Ekşi Sözlük çöktü mü?

08.02.2023 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekşi Sözlük kullanıcıları hem siteye hem de uygulamaya girmekte zorluk yaşıyor. 'Ekşi Sözlük çöktü mü?' araştırmaları hız kazanmış durumda. İnternet kullanıcıları için büyük bir bilgi kaynağı olan Ekşi Sözlük'te de erişim sıkıntısı yaşanıyor. Peki Ekşi Sözlük çöktü mü, erişim sorunu mu var? 8 Şubat Ekşi Sözlük çöktü mü? İşte ayrıntılar...

Ekşi Sözlük çöktü mü, erişim sorunu mu var? 8 Şubat Ekşi Sözlük çöktü mü?

Ekşi Sözlük ile ilgili erişim sıkıntısı yaşanıyor. İnternet kullanıcılarının bir konuyu araştırırken yoğun bir şekilde tercih ettiği uygulamaya erişilemiyor. Twitter, TikTok, Instagram ve WhatsApp'ta da erişim sorunu yaşanmakta. Peki Ekşi Sözlük çöktü mü, erişim sorunu mu var? 8 Şubat Ekşi Sözlük çöktü mü? İşte detaylar...

EKŞİ SÖZLÜK ÇÖKTÜ MÜ?

İnternet ortamının en sık kullanılan web sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük'e giriş sağlanamıyor. Kullanıcılar siteye giriş yapmakta sorun yaşıyorlar.

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Twitter gündemdeyken bir erişim sorunu da Ekşi Sözlük'te yaşandı. Siteye girmek isteyenler erişim problemiyle karşı karşıya kaldı.

TWITTER, TIKTOK, INSTAGRAM VE WHATSAPP'TA DA SORUN YAŞANIYOR

Bugün saat 16.20'den beri sosyal medya platformlarında sorunlar yaşanmaya başladı. Birçok kullanıcı Twitteri TikTok, Instagram ve WhatsApp'ta sorun yaşıyor. Mesajları ve paylaşımları iletilmiyor.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında vatandaşlar sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanıyorlardı.

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