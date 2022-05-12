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Eksikliği hayati risk oluşturur! Biber, limon, portakal... C vitamini yüksek besinler

12.05.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

C vitamini, birçok gıdada, özellikle meyve ve sebzelerde bulunan suda çözünen bir vitamindir. Vücutta güçlü bir antioksidan işlevi gören C vitamini aynı zamanda bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasını sağlar. Yeteri miktarda C vitamini aldığınızda başta kalp sağlığı olmak üzere yaygın birçok hastalığın önüne geçmiş olursunuz. C vitamini kemikler, dişler ve damarlar için hayati önem taşır. Peki, C vitaminini hangi besinlerden alabilirsiniz? İşte C vitamini yüksek besinler...

Eksikliği hayati risk oluşturur! Biber, limon, portakal... C vitamini yüksek besinler

C vitamini, insan sağlığı için hayati önem taşır. C vitamini eksikliği durumda vücudunuz hastalıklara karşı savunmasız kalır. Sık sık enfeksiyon hastalıklarıyla boğuşmak zorunda kalabilirsiniz. C vitamini eksikliği durumunda vücutta morarmalar, diş eti kanaması, iyileşmeyen yaralar oluşabilir.

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C vitamini, insan vücudunun, kan damarları, kıkırdakları, kasları ve kemiklerde bulunan kollajen proteini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bir vitamin türüdür. C vitamini dokuların oluşturulmasının yanı sıra vücudunun çeşitli yaralanmalardan sonra iyileşme süreci için büyük bir öneme sahiptir. Askorbik asit bir monosakkarit türüdür ve hemen bütün canlı dokularında bulunur. C vitamini, serbest radikaller olarak adlandırılan zararlı moleküllerin yanı sıra toksik kimyasallar ve sigara dumanı gibi kirleticilerden kaynaklanan hasara karşı vücudu koruyabilen birkaç antioksidandan biridir. Vücutta oluşan kanser, kalp hastalığı ve artrit gibi sağlık sorunlarının gelişmesine katkıda bulunacağı için normal diyetle düzenli ve yeterli C vitamini alınması bu durumların önlenmesine yardımcı olur.

YÜKSEK MİKTARDA C VİTAMİNİ BULUNAN BESİNLER

KUŞBURNU: Kuşburnu 100 gramda 426 mg C vitamini sağlar. Bu meyvenin yaklaşık altı parçası günlük ihtiyacın %132'sini sağlar ve daha sağlıklı görünen bir cildi teşvik eder.

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ACI BİBER: Bir yeşil biber, 109 mg C vitamini veya günlük ihtiyacın %121'ini içerir. Ayrıca, acı kırmızı biber tüketiminin ölüm oranını azaltabileceğine dair kanıtlar da bulunmaktadır.

SARI BİBER: Tatlı veya dolmalık biberlerin C vitamini içeriği olgunlaştıkça artar. Bir büyük sarı biber, yeşil biberlerde bulunan miktarın iki katından fazla olan 342 mg C vitamini sağlar.

KAVUN: Yüksek lif oranlı, A vitamini deposu olan kavun, ayrıca iyi bir C vitamini kaynağıdır.

MAYDANOZ: Maydanoz, önemli bir K vitamini, antioksidan ve C vitamini kaynağıdır. C vitamini açısından zengin besinler yemek kanser riskinizi azaltabilir.

KİVİ: Araştırmalar kivinin kan pıhtılaşması ve felç riskini azaltmaya yardımcı olabilecek kan trombositleri üzerinde engelleyici bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.

BROKOLİ: Yarım fincan pişmiş brokoli, 51 mg C vitamini veya günlük ihtiyacın %57'sini sağlar.

BRÜKSEL LAHANASI: Turpgillerden sebzelerin çoğu gibi, Brüksel lahanası da lif, K vitamini, folat, A vitamini, manganez ve potasyum bakımından yüksektir.

LİMON: Limon suyundaki C vitamini, diğer meyvelerin ve yiyeceklerin kararmasını önleme yeteneğiyle kendini gösteren bir antioksidan görevi görür.

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ÇİLEK: Bir fincan dilimlenmiş çilek, 97 mg C vitamini veya günlük ihtiyacın %108'ini sağlar. Çilek, C vitamini, manganez, flavonoidler, folat ve diğer faydalı antioksidanların çeşitli ve güçlü bir karışımını içerir.

PORTAKAL: Bir orta boy portakal, günlük ihtiyacın %92'si olan 83 mg C vitamini sağlar.


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