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  4. Ekskavatör operatörü betonları kaldırırken son anda fark etti! 13 yaşındaki Enes enkazdan kurtarıldı

Ekskavatör operatörü betonları kaldırırken son anda fark etti! 13 yaşındaki Enes enkazdan kurtarıldı

08.02.2023 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki depremde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 katlı bir bina da enkaza döndü. Binadaki arama kurtarma çalışmaları sırasında ekskavatör operatörü, betonları kaldırdığı sırada bir hareket fark etti ve ekiplere uyarıda bulundu. Operatörün dikkati sayesinde 13 yaşındaki Enes enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

Ekskavatör operatörü betonları kaldırırken son anda fark etti! 13 yaşındaki Enes enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 katlı bir bina yıkıldı. Enkaza dönen binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin zaman zaman 'Sesimizi duyan var mı?' diye bağırdığı enkazda ekskavatör operatörü, kaldırdığı bir betonun altında hareket görünce ekipleri uyardı.

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ENKAZDAN KURTARILDI

Aralarında madencilerin de bulunduğu ekipler, betonun kaldırıldığı alanda yaptığı çalışmayla anneannesiyle birlikte kalırken depreme yakalanıp, enkaz altında kalan Enes isimli çocuğa ulaştı. Enes, enkazın altından çıkartılıp, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. (DHA)

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deprem Hatay

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