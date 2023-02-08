Ekskavatör operatörü betonları kaldırırken son anda fark etti! 13 yaşındaki Enes enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 katlı bir bina yıkıldı. Enkaza dönen binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin zaman zaman 'Sesimizi duyan var mı?' diye bağırdığı enkazda ekskavatör operatörü, kaldırdığı bir betonun altında hareket görünce ekipleri uyardı.

ENKAZDAN KURTARILDI

Aralarında madencilerin de bulunduğu ekipler, betonun kaldırıldığı alanda yaptığı çalışmayla anneannesiyle birlikte kalırken depreme yakalanıp, enkaz altında kalan Enes isimli çocuğa ulaştı. Enes, enkazın altından çıkartılıp, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. (DHA)

