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  4. Ekvador’da valizde plastiğe sarılı 185 bebek kaplumbağa çıktı

Ekvador’da valizde plastiğe sarılı 185 bebek kaplumbağa çıktı

30.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekvador’da bir havalimanında hayvan kaçakçılarına ait bir valizin içinde plastiğe sarılı 185 bebek kaplumbağa bulundu.

Ekvador’da valizde plastiğe sarılı 185 bebek kaplumbağa çıktı

Ekvador’a bağlı Galapagos Adaları’nda bulunan bir havalimanında gümrük kontrolü sırasında bir valiz görevlilerin dikkatini çekti.

Söz konusu valizin sahibinin, içinde hediyelik eşya olduğunu söylemesine rağmen gümrük görevlileri valizi açtırdı. Valizin içinde plastik poşetlere sarılı halde 185 yavru kaplumbağa bulundu.

Kaplumbağaların yaklaşık 3 aylık olduğu belirtilerek, yasa dışı yollardan egzotik hayvan pazarlarında satılmak üzere kaçırılmaya çalışıldıkları aktarıldı. Şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir tutuklama yapılmadığı ve valizi kontrol eden görevlilerin sorgulandığı öğrenildi.

Yetkililer, kaplumbağalardan 10 tanesinin öldüğünü bildirdi. Yaban hayatı kaçakçılığı ile mücadele eden yetkililer, yavruların karaborsada 5 bin dolara satılabildiğini belirtti.

Ekvador Çevre Bakanı Marcelo Mata, söz konusu olayı “ülkenin doğal faunası ve doğal mirasına karşı işlenmiş bir suç” olarak nitelendirdi.

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