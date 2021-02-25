Ekvador’da hapishane isyanları devam ediyor

Ekvador’da bir hapishanede 166 mahkumun kaçma girişimi engellenirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ekvador’da yer alan Guayas Bölgesel Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde (CRS), Hollywood filmlerini aratmayan bir kaçış girişimi yaşandı. Ekvador Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, günün erken saatlerinde CRS’de tutuklu bulunan 166 mahkumun kaçma girişiminin engellendiği kaydedildi. Kaçmaya çalışan mahkumlar arasından 152’sinin hapishane yerleşkesinin sınırları içinde fakat hücrelerinin dışında yakalandığını belirten yetkililer, 14 mahkumun ise hapishane alanı dışında yakalandığını ifade etti.

Hükümet Anayasa Mahkemesi Başkanı Patricio Pazmio yaptığı açıklamada, Hürriyetten Yoksunluk Merkezi (CPL) 8. Bölge olarak da bilinen cezaevinde, 5 ateşli silah, 5 şarjör ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Ulusal Özgürlükten Yoksun Bırakılmış Yetişkinler ve Ekvador’daki Ergen Suçlulara Kapsamlı İlgi Teşkilatı (SNAI) tarafından yapılan açıklamada, cezaevinde bulundurulması yasak olan maddelerin yanı sıra cep telefonları ve el yapımı silahlarında ele geçirildiği kaydedildi.